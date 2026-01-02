「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡慶之夜瞬間化為惡夢，官方宣布的死亡數字約40人。多名目擊者事後接受BBC採訪，還原火災發生當下的混亂景象。

一位不願具名的18歲目擊者表示，當時他就在酒吧附近，先是聽到一聲巨大的爆炸，接著濃煙滾滾。他一度以為弟弟就在裡面，便衝向現場試圖打破窗戶協助疏散，隨後自己冒險入內找人，發現裡面的景象令人毛骨悚然。

這名目擊者的弟弟最終並未受傷，但他描述，自己看到「有人在燃燒，有人從頭到腳都在燃燒，衣服都沒了」，並形容那一幕「真的非常可怕。」他也提到，自己這一周幾乎天天都去這間酒吧，唯獨當晚沒去，卻發生了火災。消防員與醫護人員很快接手現場，他則在此之前盡力幫忙，向傷者提供水和衣物。

火災發生時就在現場的法國女子艾瑪（Emma）與阿爾芭娜（Albane）向法媒BFMTV表示，她們認為起火原因可能與一名女服務生在香檳瓶上放置「生日蠟燭」有關，並表示一切都是木製的，「整個天花板短短幾秒內就燒起來」，火勢迅速向上竄燒，但疏散「非常困難」，因所在房間逃生通道「很狹窄」，通往外面的樓梯「更窄」。

艾瑪與阿爾芭娜坦言，她們真的非常幸運，並表示「大約有200人在30秒內試圖從非常狹窄的階梯逃生」。另一名當時也在酒吧內的青少年表示，他一度被迫躲避一道「熱牆」，之後才設法沿樓梯撤離，卻無法直接到室外，只能嘗試用桌子砸破窗戶，最終用腳踢碎玻璃才成功逃生。

接受BBC採訪的帕斯卡（Oleh Paska）正與妻小在克蘭蒙丹納旅遊，當時剛在距離「星座酒吧」約50公尺的飯店房間慶祝新年，卻突然聽見一連串爆炸聲，起初以為只是鞭炮聲，隨後聽到外頭傳來哭喊聲，起初以為只是發生打架事件，直到緊急救援人員陸續抵達，加上「不同種類的警笛聲」響起，才意識到事情不對勁，平時遊客絡繹不絕的地區事發後更顯得異常安靜。

另有一名義大利男子接受義國公廣Rai News採訪時透露，他的一位朋友當時在酒吧內，「全身都被燒傷」，另一位則被直升機送往蘇黎世救治，另一位朋友「昨晚完全沒有消息，找不到人。」