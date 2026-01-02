金正恩攜女首赴錦繡山太陽宮謁陵 官媒公開新照
北韓官媒今天發布的照片顯示，被視為極有可能成為接班人的領導人金正恩之女金主愛，陪同父母首次赴錦繡山太陽宮參加公開活動，向已故領導人致意。
路透社報導，過去3年來，金主愛的身影頻頻登上北韓官媒，引發分析人士與南韓情報機構猜測，認為她可能成為北韓第4代領導人。
北韓中央通信社（KCNA）發布的照片顯示，金正恩1月1日前往錦繡山太陽宮謁陵，還有妻子李雪主及多名高層官員隨行，金主愛則在太陽宮大廳中站在父母中間。
北韓官媒昨天報導，據信出生於2010年代初期的金主愛，出席了今年的元旦慶祝活動。北韓從未證實過金主愛的年齡。此外，她曾在去年9月隨同父親前往北京，完成她的首次公開海外行程。
金正恩常在重要節日與週年紀念日參謁錦繡山太陽宮，向其祖父、建國領袖金日成及父親金正日致敬，此舉被視為展現這個擁有核武國家的世襲傳承。
