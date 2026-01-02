快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。當地救援與消防部門指揮官沃卡（David Vocat）在守夜活動中於酒吧外放置一隻泰迪熊致意。路透
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納一間酒吧1日跨年活動期間發生火災，造成至少40人死亡。當地救援與消防部門指揮官沃卡（David Vocat）在守夜活動中於酒吧外放置一隻泰迪熊致意。路透

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前約40人死亡，另有115人受傷，許多人傷勢嚴重，但當局並未掌握確切死亡人數，專家也尚未能進入殘骸內部勘查，瑞士全國將哀悼5天。

⭐2025總回顧

美聯社與路透報導，「星座酒吧」（Le Constellation）原本擠滿跨年人潮，卻在一夜之間從歡樂現場轉變為瑞士最嚴重悲劇之一的發生地。州警察指揮官吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上表示，目前正進行身分辨識與通知家屬的工作，並坦言整個社區「深受打擊」。

州檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，目前判斷火災起因仍言之過早，並強調此刻沒有任何形式的攻擊跡象。她也指出，「目前完全不清楚」起火當時酒吧內實際人數，最大容納人數將列入調查一環。被問及是否有人因此被捕時，皮盧回應目前沒有任何嫌犯，調查目的在於釐清這起悲劇性火災的真相，而非針對任何人。

調查人員2日展開艱鉅而令人心痛的工作，辨識在火災中遭嚴重燒毀的遺體。官員表示，當時酒吧內多為年輕的跨年人群，加上燒傷情況極為嚴重，可能需要數天時間才能公布所有罹難者姓名。失蹤青少年的家長焦急呼籲協尋，各國使館也匆忙確認本國公民是否捲入其中。

克蘭蒙丹納市長費羅（Nicolas Feraud）在晚間記者會上表示，當前首要任務是為所有遺體確認身分，相關作業可能耗時數日。瓦萊州政府委員會主席雷納德（Mathias Reynard）指出，專家正透過牙科紀錄與DNA樣本進行辨識。他強調：「所有這些工作都必須完成，因為相關資訊極其沉痛且敏感，在我們百分之百確定之前，不能對家屬透露任何消息。」

事故發生後，數百位民眾1日晚間在現場附近靜默守夜，向罹難者致意。17歲的索薩受訪時透露，自己原本計畫前往酒吧跨年，最後卻改在家中與家人共度。她說：「老實說，我得感謝我媽媽一百次，因為她不讓我去。因為天知道，現在我會在哪裡。」

跨年 火災 瑞士

延伸閱讀

瑞士酒吧跨年派對火災 警方稱約40死115傷

NBA／哈登養出卡佩拉2.0？ 瑞士中鋒崛起傳快艇打算當買家

瑞士滑雪勝地酒吧爆炸 多人死傷

香港沒跨年煙火…中環燈光秀、演唱會吸客 18萬人次入境

相關新聞

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡...

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前...

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷

瑞士警方表示，滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧一日在跨年活動期間發生火災，約四十人死亡，一百人受...

伊朗貨幣重貶釀全國示威 傳流血衝突、1民兵死亡

伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者十二月卅一日衝撞地方政府，官方媒體表示一名維安民兵在西部羅瑞斯坦省...

商家帶頭 伊朗人喊「打倒獨裁」

半島電視台報導，自二○一八年美國總統川普第一任時片面退出伊朗核協議並重啟制裁以來，伊朗經濟面臨嚴峻挑戰多年；二○二五年九...

瑞士滑雪勝地酒吧火災數十死 疑似生日蠟燭或煙火引發

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。