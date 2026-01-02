祕魯北部非法礦工跨年夜遭襲 至少3死

祕魯地方當局與礦業公司今天指出，北部巴塔茲（Pataz）地區跨年夜時發生非法礦工遭遇攻擊事件，至少3人死亡，成為這個南美國家小型金礦工人一連串遇襲事件的最新一起。

路透社報導，波德羅薩礦業公司（Poderosa）表示，公司保全人員聽到槍聲後趕往當地，發現3人中彈身亡，稱這些人可能是非法進入採礦。

根據警方表示，沒有人遭到綁架或失蹤，這與巴塔茲市長馬里諾（Aldo Marino）的說法相互矛盾。馬里諾曾對媒體表示，警方通報7人失蹤。

當地檢察官在社群媒體上指出，他們在現場發現11枚彈殼，並已展開調查。

波德羅薩礦業公司說，警方已逮捕2人。警方未證實這起攻擊事件，政府官員也未立即發表評論。

巴塔茲為祕魯主要黃金產區，主要仰賴小規模手工或非正式礦場，這些礦場在政府臨時許可制度下運作。

然而數以千計的許可證遭非法礦工利用。警方與產業消息來源稱，這些非法礦工與犯罪集團勾結，竊取礦工產出。

祕魯2024年出口價值155億美元黃金，較前一年的110億美元大幅成長。根據當地產業與國家金融監管機構評估，其中約40%源自非法採礦。