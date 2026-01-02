快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

被指將接收巴勒斯坦人、讓以色列設基地 索馬利蘭否認

中央社／ 奈洛比1日綜合外電報導

索馬利亞總統指控索馬利蘭同意安置流離失所的加薩巴勒斯坦人，或是允許以色列在當地設立軍事基地，藉此換取以色列承認其獨立。這番說法今天遭到索馬利蘭政府否認。

⭐2025總回顧

以色列上週正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，這項做法在索馬利亞全境引發抗議。

法新社報導，索馬利亞總統穆哈莫德（HassanSheikh Mohamud）昨天援引情報向半島電視台（AlJazeera）表示，索馬利蘭已接受以色列開出的3項條件：安置來自加薩（Gaza）的巴勒斯坦人、讓以色列在亞丁灣（Gulf of Aden）設立軍事基地，以及加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords）實現與以色列關係正常化。

索馬利蘭外交部否認前兩項條件。

外交部在社群平台X發聲明指出，「索馬利蘭共和國政府嚴正駁斥索馬利亞總統關於安置巴勒斯坦人或在索馬利蘭設立軍事基地的不實說法」，與以色列的協議「純為外交性質」。

聲明補充道：「這些毫無根據的指控旨在誤導國際社會，破壞索馬利蘭外交上的進展。」

分析人士指出，與索馬利蘭結盟對以色列來說特別有益，因索馬利蘭靠近曼德海峽（Bab el-MandebStrait）戰略要地，又接近葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。

青年運動獲得以色列的宿敵伊朗撐腰。自加薩戰爭爆發以來，青年運動曾多次攻擊以色列。

索馬利蘭於1991年單方面宣布獨立，至今遠較長期動盪的索馬利亞其他地區穩定，並建立起自己的選舉制度、貨幣與軍隊。由於一旁就是全球最繁忙的航運路線之一，索馬利蘭成為其他國家的重要合作夥伴。

索馬利蘭 以色列 外交部

延伸閱讀

川普跨年派對邀請尼坦雅胡 許願2026年世界和平

以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

美國為以色列承認索馬利蘭辯護 拿巴勒斯坦國相提並論

戰爭陰影 以色列2類高端人才外流多 政府稅務優惠挽救

相關新聞

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷

瑞士警方表示，滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧一日在跨年活動期間發生火災，約四十人死亡，一百人受...

伊朗貨幣重貶釀全國示威 傳流血衝突、1民兵死亡

伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者十二月卅一日衝撞地方政府，官方媒體表示一名維安民兵在西部羅瑞斯坦省...

商家帶頭 伊朗人喊「打倒獨裁」

半島電視台報導，自二○一八年美國總統川普第一任時片面退出伊朗核協議並重啟制裁以來，伊朗經濟面臨嚴峻挑戰多年；二○二五年九...

瑞士滑雪勝地酒吧火災數十死 疑似生日蠟燭或煙火引發

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或...

高市早苗搬進日本首相公邸 自稱「還沒遇到鬼怪」

日本首相高市早苗於去年12月29日從眾議院議員宿舍搬遷到了首相公邸，之後她在社群媒體表示，還沒遇到傳說的「鬼怪」

陷經濟困境…伊朗再掀全國示威潮 重點一次看

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，但今天示威已擴散至學生、工人及全國各地的社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。