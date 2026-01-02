甘比亞海域移民船翻覆釀7死多人失蹤 至少96人獲救

快訊

中央社／ 甘比亞首都班竹1日綜合外電報導

西非國家甘比亞的政府今天表示，夜裡有一艘載著約200人的船隻在甘比亞附近海域翻覆，至少7人溺斃，多人仍下落不明。另有至少96人獲救，其中許多人傷勢嚴重。

法新社報導，甘比亞政府發布聲明指出，他們「獲悉發生一起海上慘劇，一艘據稱載有超過200名移民的船隻於2025年12月31日午夜左右，在北岸區（NorthBank Region）吉納克村（Jinack Village）附近翻覆」。

根據聲明內容，甘比亞海軍接獲求救訊號，於午夜過後展開搜救，動員了數艘海軍艦艇，另有一艘漁船前來協助。

遇難船隻隨後被人發現擱淺在沙洲上。

聲明補充道，多名罹難者已確認並非甘比亞籍。

許多非洲人試圖前往西班牙的加納利群島（CanaryIslands），把那裡當成通往歐洲大陸的門戶，為此冒險航向大西洋。

但近來塞內加爾、茅利塔尼亞、摩洛哥等國家加強海上管制措施，導致前往加納利群島的小船須從更遠的地方出發，尤其是甘比亞以及幾內亞首都康納克立（Conakry）的海岸，而航程拉長也使危險程度增加。

海軍 移民

