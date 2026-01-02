瑞士酒吧跨年派對火災 警方稱約40死115傷

快訊

中央社／ 瑞士克蘭蒙丹納1日綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧在慶祝跨年時發生大火，警方表示，這場迎來新年後不到2個小時發生的火災，造成約40人死亡，另有115人受傷，其中多數傷勢嚴重。

美聯社報導，克蘭蒙丹納（Crans-Montana）以國際級滑雪場和高爾夫球場聞名，當地的Le Constellation酒吧在跨年夜熱鬧非凡，卻瞬間從歡慶場所，淪為可能是瑞士近年最嚴重的悲劇現場之一。

瓦萊州（Valais canton）警長吉斯勒（FrédéricGisler）在記者會上表示，當局正努力確認罹難者身份並通知家屬。

瓦萊州檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）則說，現在談論起火原因仍為時過早，但不存在攻擊的可能性。

目前專家仍無法進入火災現場調查。

來自法國巴黎的16歲倖存者克拉維耶（AxelClavier）形容酒吧內「一片混亂」。他告訴美聯社，自己的一個朋友已經罹難，「還有2、3人失聯」。

克拉維耶表示，他沒親眼目睹起火原因，但有看到服務生拿著附有仙女棒的香檳瓶子進來。

克拉維耶形容，火災發生後，他感到快要窒息，起初藏在桌子後面，隨後衝上樓，試圖用桌子打破一扇壓克力窗。窗子脫落讓他順利逃生，過程中他遺失外套、鞋子、手機和金融卡，所幸他還活著，「其他都是身外之物」。

另有兩名女子告訴法國BFM電視台（BFMTV），她們在酒吧內目睹一名男酒保將一名女酒保扛在肩上，女酒保手持插著蠟燭的酒瓶，而火焰蔓延導致木造天花板坍塌。

其中一名女子形容，當時大家瘋狂想逃，從地下室的夜店擠上狹窄樓梯、通過窄門，現場發生推擠。

另一名年輕男性目擊者告訴BFM電視台，人們為了逃生砸破窗戶，有人傷勢嚴重，驚慌失措的父母開車趕到現場確認孩子是否受困。

這名男性在對街目睹大約20人拚命逃離濃煙與大火，他把自己看到的這一幕形容為恐怖電影。

瓦萊州州政府首長芮納（Mathias Reynard）表示：「今晚本該是個慶祝與團聚的時刻，卻變成了一場惡夢。」他還說傷者人數眾多，導致當地醫院加護病房和手術室很快就滿載。

官員指出，火災很可能引發可燃氣體外洩並劇烈燃燒，造成所謂的閃燃或爆燃現象。

