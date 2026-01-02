聽新聞
商家帶頭 伊朗人喊「打倒獨裁」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗首都德黑蘭部分店家廿九日停止營業，藉此抗議經濟困境及伊朗貨幣匯率的劇烈波動。圖為抗議者在德黑蘭市中心遊行。美聯社
伊朗首都德黑蘭部分店家廿九日停止營業，藉此抗議經濟困境及伊朗貨幣匯率的劇烈波動。圖為抗議者在德黑蘭市中心遊行。美聯社

半島電視台報導，自二○一八年美國總統川普第一任時片面退出伊朗核協議並重啟制裁以來，伊朗經濟面臨嚴峻挑戰多年；二○二五年九月歐洲也以伊朗違反二○一五年核協議為由，醞釀恢復聯合國對伊朗制裁。外部制裁壓力導致經濟困境，影響民眾信心，導致通膨失控。

伊朗幣里亞爾對美元匯率在二○二五年貶值近半，十二月整體通膨約百分之五十。經濟困境是多數伊朗人最關切的問題，以色列及美國可能再度襲擊伊朗，也讓許多民眾內心壟罩戰爭陰影。

分析家指出，伊朗民眾對政府解決經濟問題的能力缺乏信心。

智庫「昆西盡責經綸研究所」副所長帕西說：「伊朗總統裴澤斯基安大約一周前曾公開說，他對這些問題無能為力。民眾對政府缺乏信心，其實正是來自政府高層失言。」

帕西表示，目前最大關鍵在於示威會否續積動能，演變為經濟以外的更廣泛民怨，「示威有時從經濟不滿開始，這正是現在的情況，但很快就可能轉化為其他訴求」。

華盛頓郵報指出，這次示威由德黑蘭的商家帶頭，因為伊朗幣貶到讓他們的進口生意做不下去，這在伊朗實屬罕見，顯示經濟困境擴散至相對富裕族群。過去伊朗因經濟引發的示威，主要以工人或農民等弱勢為主。

示威很快從經濟問題擴大到指向統治階層，一些示威者高喊「打倒獨裁者」。卡車司機、零售業、診所、汽車經銷商、咖啡館與餐廳等業者也相繼響應，表示將以歇業方式聲援示威。

伊朗 通膨 德黑蘭 川普

