伊朗貨幣重貶釀全國示威 傳流血衝突、1民兵死亡

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗商家十二月廿九日在德黑蘭示威，抗議伊朗幣重貶危害生意。法新社
伊朗商家十二月廿九日在德黑蘭示威，抗議伊朗幣重貶危害生意。法新社

伊朗貨幣大幅貶值導致生活成本危機，引發全國示威，示威者十二月卅一日衝撞地方政府，官方媒體表示一名維安民兵在西部羅瑞斯坦省喪生，另有十三人受傷，是示威爆發幾天來首度傳出死亡事件。

半島電視台報導，群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）一棟地方政府辦公大樓，安全人員朝示威者開槍阻止。社群媒體流出並經ＢＢＣ查證屬實的影片顯示，一群民眾在法薩衝入省長辦公室的大門，官方表示衝突造成三名員警受傷，另有四人被捕，西部的哈梅丹省（Hamedan）也發生衝突事件。

這是二○二五年六月伊朗遭以色列空襲並爆發「以伊十二日戰爭」以來，伊朗首次出現大規模示威。

伊朗總統裴澤斯基安表示，面對「敵人」的經濟壓力，全國應團結一致。他表示，外國干預是動亂原因，「我們目前面臨敵人的外部壓力，不幸的是也受到來自國家內部的壓力」。

這場示威十二月廿八日在德黑蘭爆發，起因是當地商家對伊朗貨幣幣值再度重貶感到憤怒。華盛頓郵報報導，最早一波抗議發生在德黑蘭市中心一處手機銷售商場，手機商因販售進口商品，特別容易受到本國貨幣貶值衝擊，許多商家表示他們的生意已無法維持。

示威隨後迅速擴大並向外蔓延，群眾廿九日在德黑蘭市中心遊行，卅日蔓延至希拉茲、伊斯法罕等主要大城。

德黑蘭居民亞塞爾表示，參與示威者大多是年輕、事業尚在起步階段的商家，絕大多數是男性。大學生卅日也加入抗議行列，部分群眾開始高喊反對神職人員統治口號。在伊朗中西部城市哈馬丹，示威者高喊「獨裁者去死」。

紐約時報報導，伊朗政府宣布，全國卅一省當中廿一個省在十二月卅一日休假一天，政府機構、公司行號和大學都關閉。當局宣稱休假是為了在寒冬中節約能源，但多數伊朗民眾認為這是遏制抗議的手段。

伊朗央行總裁已在十二月廿九日辭職，裴澤斯基安卅一日任命新總裁，他承認經濟困境和抗議者的訴求合理，坦承新總裁將面臨艱鉅壓力。伊朗最高領袖哈米尼目前尚未就示威發表任何公開評論。

