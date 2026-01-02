瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷

瑞士警方表示，滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧一日在跨年活動期間發生火災，約四十人死亡，一百人受傷，許多人傷勢嚴重。

當局稱，一日凌晨一點卅分左右，有人發現這間名為「星座（Le Constellation）」的酒吧冒出濃煙，隨後警方接到求救電話。這家酒吧深受遊客歡迎，事發時酒吧內上百民眾正在歡慶新年。

瑞士媒體發布的影像顯示，現場一棟建築陷入火海，多輛救護車和消防人員在現場搶救。瑞士官員一日在記者會表示，緊急救援部門派出十架直升機和四十輛救護車將傷者送醫，但因傷者太多，附近的大型醫療中心急診室和手術室已經沒有空間治療傷者，因此出動三架專用飛機，將燒傷患者送往約一百五十公里外的蘇黎世治療。

收治醫院：傷者皆年輕人

收治廿二名傷者的洛桑大學醫院表示，這些嚴重燒傷患者幾乎都是十六到廿六歲年輕人。

警方強調，他們仍在調查火災及隨後的爆炸原因，目前沒有跡象顯示是人為縱火，也已排除恐怖攻擊可能性。

美聯社報導，兩名女子對法國ＢＦＭ電視台表示，事發時她們正在酒吧地下室，當時一名酒保扛著一名女侍，女侍手裡拿著一個裝在瓶子裡已點燃的蠟燭，蠟燭不慎引燃木質天花板，火勢迅速蔓延，導致天花板坍塌，人們爭先恐後試圖沿著狹窄的樓梯，從地下室逃生。

另一位目擊者對ＢＦＭ電視台說，人們砸碎窗戶逃離火海，有些人受了重傷。這名目擊者說，他站在對街，看到大約廿人從火場逃生，場景有如恐怖電影。

罹難者估計包括外國遊客

瑞士警方尚未公布任何罹難者身分，也不願說明確切罹難人數。義大利外交部說，瑞士警方告知約有四十人喪生。官員表示，鑑於當地是旅遊勝地，受害者可能包括外國公民。

警方表示，火災現場周圍區域已被封鎖，克蘭蒙丹納上空已設立禁飛區，以便救援直升機抵達當地。

克蘭蒙丹納位於法語區，距離瑞士首都伯恩約兩小時車程，深受觀光客歡迎，設有約一百四十公里的滑雪道，並預計於一月底舉辦著名的ＦＩＳ世界盃（FIS World Cup）高速滑雪賽事。這個高檔旅遊勝地主要服務富裕階層，當地可欣賞馬特洪峰的壯麗景色，還能遠眺白朗峰等其他山峰。該鎮約有一萬居民和二千八百張飯店床位。