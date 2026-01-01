快訊

影／莊家班麻油雞雙北10家分店鍋內遭撒不明粉末 檢聲押落網3嫌

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

經濟困境引爆抗爭潮！伊朗多省分現暴力事件 動盪升級傳多人死傷

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導

通膨飆升和貨幣貶值在伊朗引爆3年來規模最大一波抗爭，已在數個省分傳出暴力事件。據伊朗的通訊社報導和人權團體通報，今天有多人在動亂中喪生，標誌情勢有升級趨勢。

⭐2025總回顧

路透社報導，半官方法斯通訊社（Fars News Agency）引述一位「知情人士」指出，警方與據稱持有武器的抗議民眾上午在西部羅德干市（Lordegan）爆發衝突，造成數人死亡

人權團體Hengaw也通報，安全部隊在羅德干市朝抗議群眾開火，造成多人死傷。

法新社引述法斯通訊社報導，在羅德干市，「部分抗議人士開始朝市內的行政大樓，包括省長辦公室、清真寺、烈士基金會（Martyrs' Foundation）、市政廳和銀行丟擲石塊」。警方則施放催淚瓦斯予以反制，為數不詳的民眾受傷。

稍早傳出有一名安全人員於夜間殉職，昨天另有一名抗議人士死亡，顯示源自去年12月28日商家罷市，後來蔓延全國的這波動亂有急劇升高的趨勢。

伊朗精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）今天上午表示，附隨的強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）一名成員在西部羅瑞斯坦省（Lorestan）庫赫達什特（Kuhdasht）遇襲身亡，另有13位民兵受傷。

Hengaw通報，一名抗議人士昨天在中部伊斯法罕省（Isfahan）遭槍擊身亡。

路透社無法立即查證這些通報和報導的內容。

根據人權行動者新聞通訊社（HRANA）報導，南部法爾斯省（Fars）的馬夫達沙特（Marvdasht）今天也有示威活動。Hengaw則稱，昨天在西部克爾曼沙省（Kermanshah）、胡齊斯坦省（Khuzestan）和哈梅丹省（Hamedan）有數名示威者遭到拘留。

在西方制裁重創經濟，通膨率高達40%，以及去年6月以色列和美國空襲核設施和軍事領導層後爆發的這波動亂，已經讓伊朗神職統治階層的處境進入關鍵時刻。

伊朗 人權 通膨 死亡

延伸閱讀

陷經濟困境…伊朗再掀全國示威潮 重點一次看

星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

中華電憑證治理升級

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

相關新聞

陷經濟困境…伊朗再掀全國示威潮 重點一次看

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，但今天示威已擴散至學生、工人及全國各地的社...

瑞士滑雪勝地酒吧火災數十死 疑似生日蠟燭或煙火引發

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或...

高市早苗搬進日本首相公邸 自稱「還沒遇到鬼怪」

日本首相高市早苗於去年12月29日從眾議院議員宿舍搬遷到了首相公邸，之後她在社群媒體表示，還沒遇到傳說的「鬼怪」

瑞士滑雪勝地酒吧新年火災 傳40人死亡百人受傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」引述消息來...

大陸自稱「近北極國家」擴大行動 美方警告軍事威脅急速升高

美國「華爾街日報」（WSJ）日前報導，中國正加快在北極地區的活動布局，這個亞洲國家在該地區不斷擴大的存在，正對美國及其盟...

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。