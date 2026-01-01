瑞士滑雪勝地酒吧火災數十死 疑似生日蠟燭或煙火引發

快訊

中央社／ 瑞士克蘭蒙丹納1日綜合外電報導
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，警方稱事發後，緊急救援人員在酒吧外進行救援。路透

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或煙火點燃天花板而引發。

路透社報導，警方發言人指出，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間名為Le Constellation的酒吧。這起原本被通報為爆炸的火災，起因尚待釐清，但當局認為應屬意外，而非攻擊事件。

瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（BeatricePilloud）說，調查正在進行中，「目前我們傾向認定是火災，任何時候都不存在攻擊的可能性」。

兩名自稱當時在場的法國女性接受法國BFM電視台訪問時表示，看到酒吧地下室區域起火，原因是一瓶插著「生日蠟燭」的瓶子被舉得太靠近木製天花板。

其中一人向電視台表示：「火勢很快就在天花板蔓延開來。」兩人因現場陷入恐慌，及時從狹窄樓梯爬上樓，逃到地面層，幾分鐘後火也蔓延到地面層。

他們的說法目前尚無法從其他消息來源證實。路透社經驗證的影片顯示，火勢從建築物內蔓延，俱樂部外有人奔跑、尖叫。

義大利駐瑞士大使卡納多（Gian Lorenzo Cornado）告訴義大利Sky TG24電視台，當地官員向他表示，這場火災是有人在酒吧內施放煙火，點燃天花板而引發。

瑞士 火災 爆炸 跨年

