快訊

獨／去年突退群…寶傑離開「關鍵」一年將回鍋 談定3月進財經台

元旦驚喜！蔡依林大巨蛋Day3開唱心情極佳 嗨喊「有加場動力」

賴總統親口說「為嘉義縣長選舉準備」？民進黨不認 黃榮利說話了

雪梨元旦茶會 駐澳代表：民主和平繁榮深化夥伴關係

中央社／ 雪梨1日專電

雪梨僑界今天舉行中華民國115年元旦茶會，駐澳洲代表吳正偉強調，2026年，台灣將運用「總合外交」策略與「經濟日不落國」願景，積極以「民主」、「和平」與「繁榮」三大支柱拓展合作及深化夥伴關係，發揮台灣作為印太地區穩定繁榮的關鍵力量。

⭐2025總回顧

雪梨僑界115年元旦慶祝茶會由僑務委員熊強生及陳雪鳳主辦，吸引多位旅居雪梨的僑務榮譽職人員、僑領，及駐雪梨台北經濟文化辦事處全體同仁等逾百人出席。

與會人員一同見證「海外青年文化大使」（FASCA）高舉中華民國國旗進場，現場全體人員更一起高唱國歌，祝願台灣新年快樂。

熊強生在致詞表示，過去一年美國關稅政策影響全世界經貿動態，而台灣展現高度韌性，不僅未消反漲，尤其在全球AI產業供應鏈中佔據關鍵地位，讓所有台灣人都感到自豪。

陳雪鳳則感謝僑胞們踴躍出席，並對台灣的電子高科技產業蓬勃發展感到驕傲，期待鄉親繼續團結支持台灣。

新南威爾斯州威洛比市（Willoughby）台裔市議員莊明雪（Michelle Chuang）亦到場致詞呼籲台僑團結一致，攜家帶眷參與台灣社群，未來逐年擴大元旦慶祝活動規模，聚集聲量以爭取權益與福祉。

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉致詞指出，今年的元旦慶祝茶會規模是過去數年來之最，令人感動。

他說，中國無視國際社會及台灣人民期待和平，近日在台海周邊軍事演習與實彈射擊，影響近千架次航班，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，台灣對此表達最嚴厲的譴責，也突顯中國無法承擔做為世界大國的責任。

吳正偉表示，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅絕不退讓，並將持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

他感謝澳洲、歐盟及英法德政府嚴正關切中國單方面升高台海緊張局勢，澳方更直接指出中國軍演破壞區域穩定，反對任何可能造成意外誤判、升高局勢的行為。

展望2026年，吳正偉強調台灣將運用「總合外交」策略實踐總統賴清德的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，積極以「民主」、「和平」與「繁榮」三大支柱拓展合作及深化夥伴關係，發揮台灣作為印太地區穩定繁榮的關鍵力量，以及全球自由民主典範的珍貴價值。

他說，雖然中國在台海周邊軍事演習與實彈射擊，但台灣無懼地緣政治及國際情勢劇烈變動，台股昨天封關，加權指數收在28963.6點，全年上漲5928.5點，創下歷年最大漲點紀錄，不僅是史上最高封關指數，並將上市櫃總市值推升至突破新台幣100兆元大關的歷史新高，排名全球第8；台股更連續3年漲幅超過2成。

吳正偉指出，預估台灣2025全年GDP成長率高達7.37%，創15年來新高；台灣在全球自由度、世界新聞自由指數、全球民主指數均蟬聯亞洲第1；2025年IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第6，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1，值得海內外國人自豪。

慶祝茶會中分享元旦國旗蛋糕，以及全體出席僑胞與中華民國國旗合照後結束。

元旦 雪梨 台海 印太 經貿

延伸閱讀

立陶宛關切中共軍演 林佳龍：展現台立共享民主價值

亞洲接力瘋跨年 日韓依傳統敲鐘迎接2026

澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

相關新聞

陷經濟困境…伊朗再掀全國示威潮 重點一次看

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，但今天示威已擴散至學生、工人及全國各地的社...

高市早苗搬進日本首相公邸 自稱「還沒遇到鬼怪」

日本首相高市早苗於去年12月29日從眾議院議員宿舍搬遷到了首相公邸，之後她在社群媒體表示，還沒遇到傳說的「鬼怪」

瑞士滑雪勝地酒吧新年火災 傳40人死亡百人受傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」引述消息來...

大陸自稱「近北極國家」擴大行動 美方警告軍事威脅急速升高

美國「華爾街日報」（WSJ）日前報導，中國正加快在北極地區的活動布局，這個亞洲國家在該地區不斷擴大的存在，正對美國及其盟...

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原...

影／跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

瑞士警方表示，瓦萊州（Valais）滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸事故，已造成多人死亡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。