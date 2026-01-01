雪梨元旦茶會 駐澳代表：民主和平繁榮深化夥伴關係

雪梨僑界今天舉行中華民國115年元旦茶會，駐澳洲代表吳正偉強調，2026年，台灣將運用「總合外交」策略與「經濟日不落國」願景，積極以「民主」、「和平」與「繁榮」三大支柱拓展合作及深化夥伴關係，發揮台灣作為印太地區穩定繁榮的關鍵力量。

雪梨僑界115年元旦慶祝茶會由僑務委員熊強生及陳雪鳳主辦，吸引多位旅居雪梨的僑務榮譽職人員、僑領，及駐雪梨台北經濟文化辦事處全體同仁等逾百人出席。

與會人員一同見證「海外青年文化大使」（FASCA）高舉中華民國國旗進場，現場全體人員更一起高唱國歌，祝願台灣新年快樂。

熊強生在致詞表示，過去一年美國關稅政策影響全世界經貿動態，而台灣展現高度韌性，不僅未消反漲，尤其在全球AI產業供應鏈中佔據關鍵地位，讓所有台灣人都感到自豪。

陳雪鳳則感謝僑胞們踴躍出席，並對台灣的電子高科技產業蓬勃發展感到驕傲，期待鄉親繼續團結支持台灣。

新南威爾斯州威洛比市（Willoughby）台裔市議員莊明雪（Michelle Chuang）亦到場致詞呼籲台僑團結一致，攜家帶眷參與台灣社群，未來逐年擴大元旦慶祝活動規模，聚集聲量以爭取權益與福祉。

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉致詞指出，今年的元旦慶祝茶會規模是過去數年來之最，令人感動。

他說，中國無視國際社會及台灣人民期待和平，近日在台海周邊軍事演習與實彈射擊，影響近千架次航班，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，台灣對此表達最嚴厲的譴責，也突顯中國無法承擔做為世界大國的責任。

吳正偉表示，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅絕不退讓，並將持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

他感謝澳洲、歐盟及英法德政府嚴正關切中國單方面升高台海緊張局勢，澳方更直接指出中國軍演破壞區域穩定，反對任何可能造成意外誤判、升高局勢的行為。

展望2026年，吳正偉強調台灣將運用「總合外交」策略實踐總統賴清德的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，積極以「民主」、「和平」與「繁榮」三大支柱拓展合作及深化夥伴關係，發揮台灣作為印太地區穩定繁榮的關鍵力量，以及全球自由民主典範的珍貴價值。

他說，雖然中國在台海周邊軍事演習與實彈射擊，但台灣無懼地緣政治及國際情勢劇烈變動，台股昨天封關，加權指數收在28963.6點，全年上漲5928.5點，創下歷年最大漲點紀錄，不僅是史上最高封關指數，並將上市櫃總市值推升至突破新台幣100兆元大關的歷史新高，排名全球第8；台股更連續3年漲幅超過2成。

吳正偉指出，預估台灣2025全年GDP成長率高達7.37%，創15年來新高；台灣在全球自由度、世界新聞自由指數、全球民主指數均蟬聯亞洲第1；2025年IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第6，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1，值得海內外國人自豪。

慶祝茶會中分享元旦國旗蛋糕，以及全體出席僑胞與中華民國國旗合照後結束。