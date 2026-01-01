陷經濟困境…伊朗再掀全國示威潮 重點一次看

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，但今天示威已擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。

● 通膨50%、幣值腰斬 示威蔓延全國

華盛頓郵報指出，最早一波抗議發生在德黑蘭市中心一處手機銷售商場，當地距離過去幾次示威的核心區域不遠。手機商因大多販售進口商品而特別容易受里亞爾（rial,伊朗幣）貶值衝擊；隨匯率在12月27日跌至1美元兌138萬里亞爾、28日進一步貶至1美元兌144萬里亞爾的歷史新低，相關生意幾已無法維持。

自28日由商販點燃後，示威迅速擴大並向外蔓延。29日的影片顯示，大批群眾在德黑蘭市中心遊行，之後出現在首都以外地區，包括波斯灣的葛希姆（Qeshm）島、伊朗西部城市桑揚（Zanjan）、哈梅丹（Hamedan）。

到30日則可看到示威蔓延至克爾曼沙（Kermanshah）、希拉茲（Shiraz）與伊斯法罕（Isfahan）等主要大城。

德黑蘭居民亞塞爾（Yaser）表示，他29日下午因公前往市中心主要商圈時，看到服飾商聚集區的店家開始拉下鐵門，高喊口號並遊行，人群迅速增至上百人，並要求其他商家跟進關店，若有人拒絕，群眾便咒罵，反之則迎來歡呼。

亞塞爾表示，參與示威者大多是年輕、事業尚在起步階段的商家，絕大多數是男性；較富裕、經營穩定的老字號店家幾乎都沒有出現。

● 示威罕見由商界起頭 以伊戰後最大示威潮

華郵指出，在伊朗1979年推翻巴勒維王室建立伊斯蘭政權以來，由傳統商家階層發起示威實屬罕見，顯示嚴重經濟困境不再只影響貧困階層，而是擴散至相對富裕的人群；過去伊朗國內因經濟引發的示威、特別是2017年，當時主要以工人或農民等弱勢族群為主。

示威很快從經濟問題擴大到指向統治階層。29日德黑蘭一處室內商場的影片顯示，人們高喊「打倒獨裁者」，另有一些影片顯示街頭群眾高呼讚頌過去的巴勒維王室；到29日晚間，過去多次示威重要推手的大學生也加入行列，之後卡車司機同業公會發聲明聲援示威。

到30日包括零售、診所、汽車經銷商、咖啡館與餐廳等業者也透過社媒，表示將以歇業方式聲援示威。

這是伊朗自2025年6月遭以色列空襲並爆發「以伊12日戰爭」以來，伊朗首次出現大規模示威，也是自2022年秋以來最嚴重的一次。2022年當時一名女子因頭巾問題遭警方拘留後死亡，引發長達數月的全國示威，之前伊朗曾於2017、2019年發生因對經濟不滿的示威潮。

● 當局回應謹慎 避免升溫

儘管官方在示威發生4天來態度仍未鬆動，但國營與親政府媒體目前避免將示威者稱為「暴徒」，這點與過去發生示威騷亂時不大相同。國營電視台將示威者描述為「商人」，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的法斯通訊社（Fars News）在報導時也以相對中性的方式描述抗議群眾。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日在社媒平台X發文稱「人民的生計，是我每天關注的問題」並說政府正推動根本性措施改革貨幣與銀行體系，已指示內政部長與示威代表對話，傾聽「正當訴求」。

而伊朗神權政體裡至高權力的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），目前尚未就示威發表任何公開評論。

● 制裁壓垮經濟+憂心戰端再啟 伊朗再遇危機

半島電視台（Al Jazeera）指出，自2018年美國總統川普第一任時率美國退出伊朗核協議並重啟制裁以來，伊朗經濟面臨嚴峻挑戰多年；到2025年9月歐洲也以伊朗違反2015年核協議為由，醞釀恢復聯合國對伊朗制裁。

伊朗幣里亞爾對美元匯率在2025年貶值近半，12月整體通膨約50%。

儘管經濟困境是多數伊朗人最關切的問題，但與以色列及美國恐再爆衝突的陰霾也籠罩許多民眾內心，為他們帶來「沉重的額外負擔」。

有分析人士指出，伊朗民眾對政府解決經濟問題的能力缺乏信心。

智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute forResponsible Statecraft）副所長帕西（Trita Parsi）說：「伊朗總統本人大約一週前曾公開說，他對這些問題無能為力。民眾對政府缺乏信心，很大一部分其實正是來自政府自身失言。」

帕西表示，目前最大關鍵在於示威會否續積動能，演變為超出經濟以外議題的更廣泛民怨，「示威有時從經濟不滿開始，這正是現在的情況，但很快就可能轉化為其他訴求。」