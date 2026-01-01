快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

瑞士滑雪勝地酒吧新年火災 傳40人死亡百人受傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納「星座」酒吧發生火災，造成多人傷亡。事發地附近懸掛著一幅標語，上面寫著「禁止燃放煙火，避免火災」。美聯社
瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納「星座」酒吧發生火災，造成多人傷亡。事發地附近懸掛著一幅標語，上面寫著「禁止燃放煙火，避免火災」。美聯社

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」引述消息來源稱約有40人死亡，100人受傷。

⭐2025總回顧

警方指出，克蘭蒙丹納一間頗受遊客歡迎的酒吧「星座」，於當地時間1時30分因「不明原因」爆炸起火，現場災情嚴重，「多人喪命與受傷」。

警方表示已展開大規模緊急救援行動，「大量警力、消防人員與救援人員趕赴現場，救援眾多傷患，目前仍持續搶救中」。

瑞士媒體推測，火災是因音樂會使用煙火所引發；不過，警方說火警原因仍不明，目前已完全封鎖該區域並設立禁航區。

瑞士媒體「展望報」（Blick）引述一名現場醫師說法指出，死亡人數可能高達「數十人」。

地方報紙「新消息報」（Le Nouvelliste）報導，消息來源稱「死傷慘重」，約有「40人死亡、100人受傷」。

瑞士媒體公布畫面顯示，一棟建築物陷入火海，人們在黑暗中尖叫奔逃。

瑞士 爆炸 阿爾卑斯山 火災

延伸閱讀

影／跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

港立法會議員宣誓就任 李家超籲推動火災後支援工作

瑞士滑雪勝地酒吧爆炸 多人死傷

影／酒吧跨年發酒瘋呼警巴掌 19歲男新年元旦進地檢署冷靜

相關新聞

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原...

影／跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

瑞士警方表示，瓦萊州（Valais）滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸事故，已造成多人死亡...

瑞士滑雪勝地酒吧新年火災 傳40人死亡百人受傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」引述消息來...

大陸自稱「近北極國家」擴大行動 美方警告軍事威脅急速升高

美國「華爾街日報」（WSJ）日前報導，中國正加快在北極地區的活動布局，這個亞洲國家在該地區不斷擴大的存在，正對美國及其盟...

伊朗貨幣重貶引發抗議 群眾強闖政府大樓

在因伊朗貨幣大幅貶值引發示威活動的第4天，伊朗抗議群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）的一棟地方政府辦公大樓

美追緝的委國油輪 貝拉1號塗上俄旗

美國海岸防衛隊追逐委內瑞拉油輪「貝拉1號」(Bella 1)多日卻遲遲無法登船，美籍資深官員透露，這艘老舊油輪的船舷疑似...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。