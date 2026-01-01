瑞士滑雪勝地酒吧新年火災 傳40人死亡百人受傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納警方1日凌晨證實，當地的一間酒吧在跨年夜發生爆炸引發火災。當地媒體「新消息報」引述消息來源稱約有40人死亡，100人受傷。

警方指出，克蘭蒙丹納一間頗受遊客歡迎的酒吧「星座」，於當地時間1時30分因「不明原因」爆炸起火，現場災情嚴重，「多人喪命與受傷」。

警方表示已展開大規模緊急救援行動，「大量警力、消防人員與救援人員趕赴現場，救援眾多傷患，目前仍持續搶救中」。

瑞士媒體推測，火災是因音樂會使用煙火所引發；不過，警方說火警原因仍不明，目前已完全封鎖該區域並設立禁航區。

瑞士媒體「展望報」（Blick）引述一名現場醫師說法指出，死亡人數可能高達「數十人」。

地方報紙「新消息報」（Le Nouvelliste）報導，消息來源稱「死傷慘重」，約有「40人死亡、100人受傷」。

瑞士媒體公布畫面顯示，一棟建築物陷入火海，人們在黑暗中尖叫奔逃。