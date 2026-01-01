大陸自稱「近北極國家」擴大行動 美方警告軍事威脅急速升高

快訊

中央社／ 台北1日電
「華爾街日報」報導，中國正加快在北極地區的活動布局，對美國及其盟友帶來新的軍事和戰略挑戰。(美聯社)
美國「華爾街日報」（WSJ）日前報導，中國正加快在北極地區的活動布局，這個亞洲國家在該地區不斷擴大的存在，正對美國及其盟友帶來新的軍事和戰略挑戰。

報導稱，中國科研潛艇今年夏天首次在北極厚重冰層下數千英尺深處航行，西方安全官員視這一進展為具有重大軍事和商業影響的技術突破。美國國家安全官員表示，這一動向進一步印證了中國在北極地區構成的威脅正在上升。

美國國土安全部2025年11月公布的報告指出，2025年在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用和科研船隻數量，創下前所未有記錄。西方海洋戰略專家和軍方官員認為，掌握北極航行與水下活動能力，不僅有助於中國獲取冰層下自然資源的數據，還能顯著縮短商業航運時間，並為中國核潛艇部署至更靠近潛在目標地區提供條件。

北約最高軍事領導人、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）指出，中國在整個北極地區的行為日益激進，科研任務常被用作軍事活動的掩護。

報導提到，中國自稱為「近北極國家」，試圖藉此在北極事務中與美國和俄羅斯平起平坐。

報導並說，北京將穿越北極的航線視為全球貿易捷徑，即所謂的「冰上絲綢之路」。今年夏天，中國曾派遣一艘貨船經北極航道駛往波蘭格但斯克（Gdansk）港，航行時間比經蘇伊士運河縮短了近一半。中方官員表示，計畫擴大與俄羅斯之間的跨北極貨運，尤其是液化天然氣運輸。

報導稱，冷戰時期北極曾是北約與蘇聯之間的重要軍事前線。如今隨著俄羅斯入侵烏克蘭以及中國介入北極事務，地區緊張局勢再次加劇。美方預計，未來數年內，中國可能具備向北極部署武裝潛艇的能力。中國目前已在該地區擁有軍用級水面艦艇，並持續擴充破冰船隊。

報導還披露，中俄軍事合作在北極及其周邊空域持續加深。中俄軍機2024年首次在阿拉斯加附近聯合巡邏，其中中國遠程轟炸機從俄羅斯空軍基地起飛。北美航太防衛司令部（NORAD）司令季約特（GregoryGuillot）指出，這種合作不僅增強了中國打擊北美的能力，也增加了聯合攻擊的可能性。

在水下作戰領域，美方尤為警惕。報導援引軍事專家分析，潛艇行動高度依賴對海底地形和水文環境的精確掌握，而中國正在對全球海洋進行系統性測繪，以建立支持潛艇導航和規避探測的模型。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）2024年在加拿大的一次會議上表示，中國的長期目標是削弱並終結「美國在水下領域的主導地位」，並預計俄羅斯將在潛艇技術方面提供協助。

報導指出，儘管中國在北極的存在目前對俄羅斯有所助益，但西方官員認為，隨著時間推移，這種關係也可能對莫斯科構成新的戰略風險。一旦中國海軍能夠經由北極自由進出大西洋，將對現有安全格局產生深遠影響。

法國海軍上將范迪亞（Pierre Vandier）表示，如果來自亞洲的海軍力量出現在大西洋，將是改變遊戲規則的重大事件，北約和美國必須提前做好應對準備。

北極 美國 軍事 極地 北約

