快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
安倍晉三（左）生前栽培高市早苗（右）不遺餘力，照片攝於2014年。美聯社
安倍晉三（左）生前栽培高市早苗（右）不遺餘力，照片攝於2014年。美聯社

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原麻衣子撰寫，她回憶安倍在2021年自民黨總裁改選期間的發言，事實上是說給現任首相高市早苗聽的。

⭐2025總回顧

安倍的意思是：領導者若太完美、什麼都自己包辦，周圍的人就沒機會發揮，團隊難以凝聚。真正的領導者要承認自己的不足，懂得授權、信任他人，讓部下產生「我要補上這個空缺」的動機。

2021年9月4日，安倍公開表示支持高市早苗參選自民黨總裁，作為時任首相菅義偉的繼任者。高市當時以保守派立場參選，並強調延續安倍路線。安倍全力支持高市，視她為繼承人。這番話被解讀為安倍生前對高市的「遺言式建議」。

作者認為，安倍這番話表面是談自己，實際上是針對高市的間接勸告：高市被周圍人評價為「能力超強、一人就能搞定一切」——書籍、答詢稿、法案條文、政策細節都親自寫。優點是精準、可靠、無懈可擊。缺點是難以授權，部下或同志難以參與，容易導致缺乏強大團隊。

安倍希望高市能從「完美主義者」轉向「團隊領導者」，這也是他能長年穩固政權的秘訣。

至於高市有沒有聽進去？從公開報導和2025-2026年高市就任首相後的表現來看，部分聽了，但核心風格沒有劇變。

總結來說，高市在政策路線上徹底繼承安倍（積極財政、國防強化、保守價值），但在領導風格上，仍舊是「高市流」的親力親為——能力強到讓人安心，卻也讓安倍生前「授權不足」的勸告，顯得有點「沒聽進去」。

這或許正是高市魅力所在：完美主義帶來執行力，但長期來看，團隊凝聚是否能像安倍政權那樣強大，2026年後的政局會給出答案。

安倍晉三 領導者 高市早苗

延伸閱讀

提「台灣有事」引中日關係緊張 共同社：高市早苗上任後頻會外交官員

刺殺安倍兇嫌被處無期徒刑 兇嫌自揭為何不攻擊別人

刺殺安倍兇嫌被求處「無期徒刑」 親曝「為何不攻擊其他政治人物」

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

相關新聞

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原...

影／跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

瑞士警方表示，瓦萊州（Valais）滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸事故，已造成多人死亡...

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日本迎來新年之際，日皇德仁發表新年感言，關切天災、物價上漲與全球衝突，呼籲以對話與合作為世界帶來希望；同時，首相高市早苗...

伊朗貨幣重貶引發抗議 群眾強闖政府大樓

在因伊朗貨幣大幅貶值引發示威活動的第4天，伊朗抗議群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）的一棟地方政府辦公大樓

美追緝的委國油輪 貝拉1號塗上俄旗

美國海岸防衛隊追逐委內瑞拉油輪「貝拉1號」(Bella 1)多日卻遲遲無法登船，美籍資深官員透露，這艘老舊油輪的船舷疑似...

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。