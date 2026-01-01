以色列將禁37人道組織運作 斷聯合國救濟機構水電

以色列計劃從明天起，禁止37個援助組織在加薩（Gaza）運作，除非它們交出巴勒斯坦員工的詳細資料。此舉已引發聯合國和歐洲聯盟（EU）日益增長的批評。

數個非政府組織（NGO）告訴法新社，新規定將對運往加薩的糧食和醫療物資造成重大影響。人道團體也警告，現有援助已不足以滿足這個滿目瘡痍地區的需求。

以色列要求非政府組織提供資料的最後期限，將在今天午夜到期。

以色列僑民事務及反猶太主義部發言人齊維克（Gilad Zwick）點名了37個迄今未能符合新規定的非政府組織，並表示：「他們拒絕提供巴勒斯坦員工名單，因為他們和我們一樣清楚，其中一些人涉及恐怖主義或與哈瑪斯（Hamas）有關。」

齊維克說：「我高度懷疑他們在10個月內沒做的事，會突然在不到12小時內完成。我們當然不會接受任何只是為了作秀、只為獲得延期的合作。」

對此，仍在加薩部分地區掌權的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」將以色列的決定斥為「犯罪行為」，並敦促聯合國及廣大國際社會予以譴責。

以色列則表示，新規定旨在防止以國指控支持恐怖主義的機構在巴勒斯坦土地上運作。

與此同時，聯合國發言人今天表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責以色列禁止向「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）所屬設施供應水電的舉動。

據路透社報導，發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，此舉將「進一步阻礙」UNRWA運作和執行活動的能力。

杜雅里克說：「『聯合國特權和豁免公約』仍然適用於UNRWA、其財產與資產，以及其官員和其他人員。」

他指出，「UNRWA使用的財產是不可侵犯的」，還說UNRWA是聯合國「不可或缺」的一部分。

UNRWA主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也譴責此舉，稱這是一場持續性「系統性運動的一部分，旨在詆毀UNRWA，從而阻礙」UNRWA在向巴勒斯坦難民提供援助方面所扮演的角色。