快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

伊朗貨幣重貶引發抗議 群眾強闖政府大樓

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導
抗議者在伊朗德黑蘭市中心遊行。美聯社
抗議者在伊朗德黑蘭市中心遊行。美聯社

在因伊朗貨幣大幅貶值引發示威活動的第4天，伊朗抗議群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）的一棟地方政府辦公大樓。

⭐2025總回顧

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，官方表示，發生在法薩市（Fasa）的衝突造成3名員警受傷，另有4人遭到逮捕。位於西部的哈梅丹省（Hamedan）與羅瑞斯坦省（Lorestan）也發生衝突事件。

首都德黑蘭當局已宣布今天為銀行休假日，顯然是為了平息動盪。

根據社群媒體流出並經BBC查證屬實的影片顯示，一群民眾在法薩衝入省長辦公室的大門。

伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，法薩市司法官員證實，省政府辦公室受到大批群眾攻擊，大門與玻璃部分受損，但他並未具體說明攻擊是如何進行的。

隨後在另一則影片中，可見安全人員開槍回應，街道上商店大門深鎖，現場升起濃濃催淚煙霧。

隨著伊朗政府臨時宣布全國放假，各地學校、大學及公共機構均已關閉。

當局宣稱休假是為了在寒冬中節約能源，但多數伊朗民眾認為這是遏制抗議活動的手段。

這場示威於28日在德黑蘭爆發，起因是當地商家對伊朗貨幣在公開市場兌美元再度重挫感到憤怒。

大學生30日也加入抗議行列，示威活動迅速席捲多座城市，群眾開始高喊反對神職人員統治的口號。

伊朗 司法官 德黑蘭

延伸閱讀

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

伊朗陷經濟困境貨幣匯價波動劇烈 首都店家關門抗議

相關新聞

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

「我能得到支持，正是因為我有不足之處。」日本星海社出版的新書《安倍晉三與川普交友錄》由長期採訪日本已故首相安倍晉三的梶原...

影／跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

瑞士警方表示，瓦萊州（Valais）滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸事故，已造成多人死亡...

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日本迎來新年之際，日皇德仁發表新年感言，關切天災、物價上漲與全球衝突，呼籲以對話與合作為世界帶來希望；同時，首相高市早苗...

伊朗貨幣重貶引發抗議 群眾強闖政府大樓

在因伊朗貨幣大幅貶值引發示威活動的第4天，伊朗抗議群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）的一棟地方政府辦公大樓

美追緝的委國油輪 貝拉1號塗上俄旗

美國海岸防衛隊追逐委內瑞拉油輪「貝拉1號」(Bella 1)多日卻遲遲無法登船，美籍資深官員透露，這艘老舊油輪的船舷疑似...

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。