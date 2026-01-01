快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓鶻家領導人金正恩（右）、妻子李雪主（左）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。美聯社
在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓鶻家領導人金正恩（右）、妻子李雪主（左）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。美聯社

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮人民軍致敬。儘管朝俄夥伴關係讓金正恩在國際舞台上的強硬姿態與自信日益升高，但他並未釋放對外訊息，而是專注於內部團結。

⭐2025總回顧

韓聯社引述朝中社報導，北韓當晚在平壤五一體育場舉辦跨年迎新活動。金正恩邀請被派往俄羅斯官兵的家屬與會，共同祈禱官兵平安回歸。

金正恩在致詞中表揚工人、知識分子等各階層一年來的付出，並特別肯定駐外部隊的表現。他在演講中表示，「總是站在我們事業前頭的人民軍官兵去年也經受住莫大的苦難，在創造和變革的前頭取得了驚人成就，以捐軀取得的寶貴勝利開創了流芳百世的英雄年代。」

華爾街日報報導，雖然美國總統川普過去一年曾表示希望再次與金正恩會面，並稱北韓「算是一個核武國家」，但金正恩在新年致詞中並未提及對美政策。

金正恩表示，自己將在新年一如既往地實踐「人民大眾第一主義」，呼籲今後更加團結，向勞動黨九大江提出的新發展方向攜手邁進，隨後在夫人李雪主和女兒金主愛陪同下觀賞迎新年文藝表演，並與援俄官兵家屬合影。

北韓官媒發布的其中一張照片顯示金主愛面露微笑，金正恩則牽著她的手，另一張照片雖然有母親李雪主，但鏡頭焦點放在父女身上。

朝中社另外報導，金正恩當天也向海外作戰部隊官兵發送賀電，表示官兵以鮮血和生命捍衛不朽名譽，也是勞動黨和北韓的最大力量、堅強支柱和莫大驕傲。他強調，官兵背後有著平壤和莫斯科，正因其不畏犧牲的奮戰精神，北韓與俄羅斯之間的的戰鬥友誼、戰無不勝的同盟關係進一步得到鞏固，並表示自己與全國人民以及你們父母妻兒一起祈願著你們都切實完成自己的任務，安然無恙地回國。

在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓國家領導人金正恩（前）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。美聯社
在這張照片北韓政府1日提供照片中，北韓國家領導人金正恩（前）和女兒金主愛於2025年12月31日在平壤觀看新年慶祝表演。美聯社

金正恩 北韓

延伸閱讀

年末最後活動？北韓跨年夜將放煙火 金正恩可能與女兒出席藝術表演

元首外交、軍工視察…金正恩今年公開活動131次 近9年之最

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

相關新聞

日本能登半島強震滿兩年 1.8萬人未完成永久安置、復興仍艱難

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6的極淺層強震，至今屆滿兩周年，由石川縣政府主辦的追悼儀式將於輪島市舉行。包含災害...

俄羅斯向金與正贈送「禁忌的禮物」…北韓禁忌被打破背後有何玄機？

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃12月30日在自己的社群平台透露，透過駐俄北韓大使申紅哲，收到來自北韓勞動黨副部長金與...

馬克宏新年談話 民調低落仍矢言「工作到最後一刻」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的民意支持率已降至他2017年首次當選以來的最低點。但他今天在新年演說中...

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮...

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日本迎來新年之際，日皇德仁發表新年感言，關切天災、物價上漲與全球衝突，呼籲以對話與合作為世界帶來希望；同時，首相高市早苗...

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

人工智慧（AI）資料中心建置熱潮，已排擠到一般消費電子產品的記憶體晶片供應，供不應求帶動記憶體晶片價格飆漲，可能迫使製造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。