快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

全球記者安全亮紅燈 國際記者聯盟：2025年128人遇害

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導

國際記者聯盟（International Federation of Journalists，IFJ）今天指出，2025年全球共有128名記者遭到殺害，其中超過一半是在中東地區。

⭐2025總回顧

這項令人震驚的數字高於2024年。IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）對法新社表示：「這不只是一項統計數字，這是對我們同業發出的全球紅色警報。」

這個新聞團體特別對巴勒斯坦領土的情勢表達高度關切。隨著以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的戰事持續，IFJ統計2025年共有56名媒體工作者在當地喪生。

貝蘭格說：「我們從未見過這樣的情況，在這麼短的時間內，這麼小的地區有如此多的死亡。」

除此之外，記者遇害事件也發生在葉門、烏克蘭、蘇丹、秘魯、印度等地。

貝蘭格譴責他所稱「有罪不罰」的現象，並警告「缺乏司法正義，等同縱容殺害記者的凶手逍遙法外」。

IFJ還指出，全球目前有533名記者遭到監禁，這個數字在過去五年內已增加一倍以上。

中國仍是監禁記者最多的國家，共有143人被關押，其中包括香港

西方國家批評，香港當局以國家安全法打壓異議人士。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）指出，2025年有67名記者在工作期間喪生；聯合國教科文組織（UNESCO）公布的數字為93人。

香港

延伸閱讀

以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

川普佛州會尼坦雅胡 談加薩計畫第2階段

相關新聞

日本能登半島強震滿兩年 1.8萬人未完成永久安置、復興仍艱難

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6的極淺層強震，至今屆滿兩周年，由石川縣政府主辦的追悼儀式將於輪島市舉行。包含災害...

俄羅斯向金與正贈送「禁忌的禮物」…北韓禁忌被打破背後有何玄機？

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃12月30日在自己的社群平台透露，透過駐俄北韓大使申紅哲，收到來自北韓勞動黨副部長金與...

馬克宏新年談話 民調低落仍矢言「工作到最後一刻」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的民意支持率已降至他2017年首次當選以來的最低點。但他今天在新年演說中...

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

華爾街日報與韓聯社1日報導，北韓國家領導人金正恩12月31日出席在平壤舉行的大型迎接新年活動時，向部署在俄羅斯戰場的朝鮮...

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

日本迎來新年之際，日皇德仁發表新年感言，關切天災、物價上漲與全球衝突，呼籲以對話與合作為世界帶來希望；同時，首相高市早苗...

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

人工智慧（AI）資料中心建置熱潮，已排擠到一般消費電子產品的記憶體晶片供應，供不應求帶動記憶體晶片價格飆漲，可能迫使製造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。