全球記者安全亮紅燈 國際記者聯盟：2025年128人遇害

國際記者聯盟（International Federation of Journalists，IFJ）今天指出，2025年全球共有128名記者遭到殺害，其中超過一半是在中東地區。

這項令人震驚的數字高於2024年。IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）對法新社表示：「這不只是一項統計數字，這是對我們同業發出的全球紅色警報。」

這個新聞團體特別對巴勒斯坦領土的情勢表達高度關切。隨著以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的戰事持續，IFJ統計2025年共有56名媒體工作者在當地喪生。

貝蘭格說：「我們從未見過這樣的情況，在這麼短的時間內，這麼小的地區有如此多的死亡。」

除此之外，記者遇害事件也發生在葉門、烏克蘭、蘇丹、秘魯、印度等地。

貝蘭格譴責他所稱「有罪不罰」的現象，並警告「缺乏司法正義，等同縱容殺害記者的凶手逍遙法外」。

IFJ還指出，全球目前有533名記者遭到監禁，這個數字在過去五年內已增加一倍以上。

中國仍是監禁記者最多的國家，共有143人被關押，其中包括香港。

西方國家批評，香港當局以國家安全法打壓異議人士。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）指出，2025年有67名記者在工作期間喪生；聯合國教科文組織（UNESCO）公布的數字為93人。