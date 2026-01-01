快訊

日本能登半島強震滿兩年 1.8萬人未完成永久安置、復興仍艱難

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本中部石川縣輪島市沿海地區興建的臨時住宅，用於安置2024年能登半島地震的受災民眾。攝於2025年12月12日。路透
日本中部石川縣輪島市沿海地區興建的臨時住宅，用於安置2024年能登半島地震的受災民眾。攝於2025年12月12日。路透

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6的極淺層強震，至今屆滿兩周年，由石川縣政府主辦的追悼儀式將於輪島市舉行。包含災害相關死亡在內，死亡與失蹤人數合計已達700人，目前仍有超過1萬8000人居住在應急臨時住宅中。儘管災區基礎設施的修復工程持續推進，各地仍面臨人口外流與高齡化等課題，重建之路依然艱辛。

⭐2025總回顧

時事通訊社1日報導，地震直接造成的死亡與失蹤人數與一年前相比仍維持在228人與2人，因避難導致健康惡化等災害相關死亡新增194人，若計入新潟與富山兩縣，相關死亡總數已達470人。石川縣等地的審查會也已決定，對另外5人進行追加死亡認定。

另外，奧能登地區於2024年9月因豪雨遭逢二次受災，道路的應急修復工程已大致完成，避難所也已關閉，全縣公費拆除受損房屋的進度達申請案件的98%。然而，多數災民的生活仍未回歸正軌。截至2025年12月1日，仍有1萬8586人居住在組合屋或租賃民間公寓等應急臨時住宅中，與一年前高峰時約2.2萬人相比降幅有限，部分市町甚至才剛開始動工興建供災民低價承租的「災害公營住宅」。

在復興前景仍不明朗的情況下，人口外流持續加劇。截至2025年11月1日，奧能登4個市町的人口已較地震發生時減少約13%，其中又以年輕族群流失最為明顯。能否振興具吸引力的產業、重建穩定的就業機會，將成為災後復興能否走出困境的關鍵。

地震 日本

