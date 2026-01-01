俄羅斯向金與正贈送「禁忌的禮物」…北韓禁忌被打破背後有何玄機？

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃12月30日在自己的社群平台透露，透過駐俄北韓大使申紅哲，收到來自北韓勞動黨副部長金與正的新年禮物。扎哈羅娃作為回禮，贈送了金與正的肖像畫。

在北韓體制中，最高指導以外的人物進行贈禮，長期以來被視為禁忌。人們強烈認為只有最高領導人才能賜予禮物，私人贈答被視為「宗派（派閥）的溫床」或「助長對特定幹部的個人崇拜」，因此受到嚴格管制甚至禁止。從這個意義上來說，金與正的「禮物外交」極其罕見。

旅日北韓專家高英起認為，金與正是兄長金正恩總書記的代言人，負責對外傳達訊息，在有事時也有可能成為繼承人。另一方面，最近金正恩的親生女兒金珠愛作為繼承人的呼聲愈來愈高。北韓國內對兩人的報導方式有明顯差異。

扎哈羅娃贈送的金與正肖像畫，是世界知名的俄羅斯畫家尼卡斯．薩弗羅諾夫的作品，並介紹稱「一夜完成」。薩弗羅諾夫也曾繪製普亭於2025年3月贈給美國總統川普的肖像畫。社群平台上還發布了申紅哲遞交禮物的影片，以及疑似金與正贈送的大型花瓶照片。

南韓獨立媒體《Sand Times》報導，俄羅斯一方僅為一管理職的外交部發言人，卻與北韓最高指導者的血親互贈禮物，很不尋常。南韓外交人士考慮到金與正的職級為副部長，認為這是相當於次長級或助理部長級的儀禮性交流。

這次的贈禮與金正恩和普亭互發新年賀電的動作重疊，被視為向國內外誇示北俄關係緊密的表演。另一方面，也有分析認為背後存在北韓對戰爭結束後的強烈不安。國策研究所相關人士指出，「這顯示了外交上孤立的北韓，正拚命試圖留住俄羅斯的現實」。