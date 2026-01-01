讀賣揭露中共解放軍與滾裝船聯合登陸訓練 首次有複數船隊部署

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
中國人民解放軍船隻於2025年12月30日，在中國東部福建省平潭島在軍演期間執行巡邏任務。法新社
中國人民解放軍船隻於2025年12月30日，在中國東部福建省平潭島在軍演期間執行巡邏任務。法新社

日本讀賣新聞報導，中共解放軍多次在中國東部與南部沿岸部署搭載移動式卸貨平台（登陸橋）的船隊，進行登陸演習。演習動員滾裝船（RO-RO船）等特殊貨船等民間的船隻，進行軍民聯合訓練。美日兩國政府研判，共軍正利用民間商船強化入台灣的能力，已提高警戒。

讀賣分析人造衛星影像、船舶公開資訊，加上採訪日本政府相關人士，確認船隊是由3艘搭載可折疊卸貨平台的船隻構成，3艘船可從外海連結沙灘，架設約800公尺的巨大平台。讀賣根據衛星影像，指2025年9月29日確認到在浙江台州市以及廣東廣州市，有3艘有卸貨平台船隻分別停泊於港口。這是第一次確認有多個船隊同時集結。

在浙江省寧波市的島嶼區域，被多次確認3艘船連結並架設移動式卸貨平台。日本政府研判該地區可能是新的登陸作戰演習場，密切關注。廣東省湛江市的演習場2025年3月21日也被確認到3艘船做相同的訓練。

讀賣指出，一般認為解放軍若對台灣發動攻擊，將進行海上封鎖，掌握制海權與制空權，再動用登陸艦等進行登陸作戰。不過，解放軍的大型登陸艦的數量仍不足。美國國防部去年12月23日公布的年度報告指出，解放軍「持續與RO-RO船進行聯合訓練，可能意在彌補運輸能力不足」。

報告分析，解放軍透過設置移動式卸貨平台，使無法直接駛上海灘或淺灘的RO-RO船停泊於外海平台，再將登陸作戰所需的裝備卸載上岸，並反覆進行相關訓練。

