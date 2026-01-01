馬克宏新年談話 民調低落仍矢言「工作到最後一刻」

快訊

中央社／ 巴黎31日專電
法國總統馬克宏發表新年談話。 路透

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的民意支持率已降至他2017年首次當選以來的最低點。但他今天在新年演說中排除辭職或提前舉行總統大選的可能性，強調會「工作到最後一秒」。

法國將於2027年舉辦總統大選，意味著馬克宏的任期只剩下一年多。他在晚間播出的演說影片中承諾有所作為，矢言2026年將是「有成效」的一年。

邁入2026年，各方角逐總統大位的競爭也將白熱化。馬克宏說，他將全力確保總統大選順利舉行，「尤其不能受到任何外國干預」。

馬克宏的民意調查支持率已跌到谷底。根據LCI新聞台委託市場調查公司Toluna與「哈里斯互動」（Harris Interactive）執行的民調結果，僅25%的法國受訪者對馬克宏抱持正面看法。

但馬克宏排除了辭職或提前舉行總統大選的可能性。他在演說中強調，他會「工作到最後一秒，致力於每天都不辜負（法國人民託付給他的）職務」。

馬克宏提到，未來一年的重要計畫包括實施國民志願役的「第一步」、保護未成年人不受社群網路和電子螢幕侵害等。法國政府正準備於2026年1月提出有關禁止15歲以下兒童使用社群的法案。

他還提到要完成「尊嚴死亡」的立法工作，參議院將於2026年1月20日針對這項法案展開辯論。馬克宏曾表示，若國會討論陷入僵局，訴諸公民投票或許是一個解決辦法。

法國在沒有正式通過2026年國家預算案的情況下邁入新年，國會未能及時完成預算案審議，將於2026年1月8日繼續討論。馬克宏說，政府和國會必須在新年伊始數週內達成協議，為國家敲定預算。

馬克宏坦承國內存在分歧，還有生育率下滑、安全不足、購買力不振等問題，也提到自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，激烈的戰爭仍在歐洲土地上肆虐，「我們目睹帝國復返、國際秩序遭受質疑、世界充滿貿易戰和技術競爭，時常動盪不安」。

他在演說中表達3個願望，一是希望法國團結，抵抗所有形式的歧視，擁有更多善意與人性；二是希望國家擁有力量和獨立性，並重申打造歐洲防衛力量的重要性；三是期許保有希望，不放棄持續進步。

