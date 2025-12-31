亞洲接力瘋跨年 日韓依傳統敲鐘迎接2026
繼吉里巴斯、紐西蘭等太平洋國家率先迎來2026年後，韓國首爾與日本東京也接在澳洲雪梨之後倒數迎新年。
綜合路透社與法新社報導，在首爾，數以千計的民眾聚集在普信閣，現場銅鐘於午夜時分敲響33下。鐘聲被認為能驅散厄運，迎接新一年的和平與繁榮。
美聯社報導，與此同時，日本各地寺廟也傳出鐘聲，一些人選擇登山迎接新年第一道曙光，還有人依傳統吃麵，因細長的麵條象徵長壽。
最先迎來2026年的地區是靠近國際換日線的太平洋島嶼，包括聖誕島（Kiritimati）、東加及紐西蘭。
雪梨則一如往常以盛大煙火秀迎接2026年，約4萬發煙火綿延7公里施放，照亮港灣旁的建築和船舶，包括知名地標港灣大橋（Harbour Bridge）和雪梨歌劇院（Sydney Opera House）。
