保加利亞改用歐元 憂物價飆升

聯合報／ 國際中心／綜合報導
保加利亞二○二六年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第廿一個成員國。彭博資訊
保加利亞二○二六年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第廿一個成員國。彭博資訊

保加利亞二○二六年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第廿一個成員國，但外界憂心此舉恐導致該國物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國家政治動盪。

法新社報導，保加利亞告別二○二五年的同時，也將向十九世紀末開始使用的貨幣列弗（lev）說再見。

保加利亞人口約六百四十萬，歷屆政府支持加入歐元區，希望提振這個歐盟最貧困會員國的經濟、加強與西方連結，同時防範俄羅斯影響，但也有部分人士反對改用歐元。

二○○七年加入歐盟的保加利亞正面臨一些特殊挑戰，包括近來反貪腐抗議潮迫使保守派總理熱利亞茲科夫宣布下台，國家瀕臨五年來第八次選舉，此事距離保國採用歐元僅半個多月。也就是說，在保國財經局勢大轉變之際，將是看守政府執政。

熱利亞茲科夫倒台是由一項預算案引發，該案將加稅和提高社會福利繳款，讓保加利亞政府有更多經費因應公共開支。但此案從去年十一月中開始引發反對者大示威，迫使政府下台。

即將離任的熱利亞茲科夫十二月卅日表示：「保加利亞今年經濟成長率超過百分之三，讓我們躋身歐盟前五名。」他還說，保國通貨膨脹率在百分之三點六左右，「與購買力提升和經濟腐敗程度下降有關，與引入歐元無關」。

他強調，引入歐元「將為保加利亞經濟和國家發展環境帶來長遠正面影響」。

部分保加利亞人擔憂引進歐元恐導致物價上揚。一名卅三歲糕點店老闆告訴法新社：「某些產品原價四十列弗，已不是廿歐元，而是卅歐元。」他說，物價早已開始飆升。

根據過去加入歐元區國家的經驗，加入後漲價情況，包括商家將原本貨幣標示價格轉換為歐元時，為了計算方便往往順勢向上取整數，例如一點九五歐元順勢變成二歐元，導致微幅漲價。部分商家也可能利用民眾對新舊貨幣價值感模糊的過渡期，在轉換過程中變相漲價。

還有民眾抱怨難以取得歐元，銀行業也警告，刷卡和自動櫃員機領款可能受到影響。

在保國首都索菲亞，市中心一名卅七歲小型藝廊兼珠寶店老闆則抱持樂觀態度。她說：「一開始可能遇到困難，找零也會有問題，不過一個月內大家就會習慣。」

根據歐盟旗下「歐洲晴雨表」最新調查，百分之四十九保加利亞人反對歐元。民調機構「阿爾法研究」創辦人迪米特羅娃表示，在政局動盪情況下，任何與歐元有關的問題都可能被反歐盟政治人物拿來作文章。

歐元最初於二○○二年元旦在十二個國家啟用。上一個加入歐元區的國家是克羅埃西亞，時間是二○二三年一月。如今保加利亞加入後，使用歐元的歐洲人口將超過三點五億人。

