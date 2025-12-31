快訊

金庫鑿牆竊案 台23年前也發生

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台北市華南銀行萬華分行在2003年12月曾發生鑿金庫牆的竊案。圖／聯合報系資料照片
台北市華南銀行萬華分行在2003年12月曾發生鑿金庫牆的竊案。圖／聯合報系資料照片

德國一家銀行遭歹徒鑿穿金庫牆壁竊走巨額財物，台灣也曾經發生過銀行鑿牆竊案，男子林進發一九九四年在華南銀行大稻埕分行鑿牆行竊，直到行員上班打開金庫，才赫見混凝土牆與金庫鋼板都被鑿穿、燒開，銀行損失高達九一九五萬元，是台灣歷史上損失金額最高的「金庫鑿牆竊案」。

華南銀行萬華分行也在二○○三年十二月廿二日發生鑿牆竊盜案，許文斌、邱德仁與綽號「阿忠」的男子共同犯案，邱傳授解除保全系統的方法，再由許男、阿忠行竊；他們利用銀行隔壁正在施工的工地，攀爬防火牆進入銀行，接著趁行員尚未設定保全前，敲破玻璃窗，以貼布、紙箱等物品，遮蔽紅外線感應器。

許男、阿忠犯案時還趁當天上午街道人聲鼎沸時，使用碎石機鑿開金庫隔間牆的通風口，鑿到可容人通過的大小，再由阿忠鑽入金庫，利用砂輪機、螺絲起子破壞保險櫃，二人將新台幣兩千七百多萬元、美金六萬六千四百多元裝入垃圾袋後，由防火巷搭車離開，許與邱在隔年一月間落網。

此案在二○○六年由台灣高等法院審結，認定許、邱二人犯共同攜帶凶器，毀越牆垣及安全設備竊盜罪，判刑七年。

台中市刑大肅竊組表示，銀行業為避免「鑿牆竊案」，現在金庫都會採取複材鋼構金庫牆，使用鋼板、鋼筋混凝土、耐鑽材料，也會設計「雙層金庫結構」，地板、牆面也加裝震動與熱源感測器偵測破孔鑽削。

不僅如此，銀行也會在金庫加裝紅外線、雷達偵測、玻璃破壞感應器、防盜磁簧，在金庫與保管箱區使用AI智慧影像分析，偵測無人時段異常活動，也有ＵＰＳ備援電力，避免歹徒以斷電手法破壞監控。

肅竊組表示，若金庫設在地下室，則須加強地下管線、連通建築的結構弱點防護。附近若有長時間施工，須向當地警察機關報備，銀行派員不定時查核。

除了硬體防範，軟體管理制度與人員也是防竊重點，員工及保管箱客戶須實施雙因子驗證、動態辨識系統，進出金庫須雙人陪同，全程錄影存證，建議銀行端保管箱存取紀錄系統，必要時可供警方快速查核，落實夜間封存程序與每日巡檢紀錄簽核制度，定期辦理防入侵演練、資安及應變訓練。

