「瞞天過海」 德銀行金庫遭鑽穿洗劫

德國警方去年十二月卅日說，西部城市蓋爾森基興，有竊賊趁耶誕節假期用大型鑽頭鑿穿一家銀行金庫，破壞逾三千個客戶保險箱，盜走價值至少一千萬歐元現金與貴重物品後逃逸，約二千七百人受害。

德新社報導說，這可能是德國史上最大的劫案之一。路透與美聯社報導，事發銀行為一家儲蓄銀行（Sparkasse）分行。由於德國多數商家自去年十二月廿四日晚間起因耶誕假期關閉，警方直到廿九日凌晨火警警報響起後，才發現牆壁遭鑽洞、金庫被劫。

事發銀行表示，該分行在耶誕假期遭人闖入，超過三二五○個客戶保險箱當中，九成五以上遭劫匪破壞。當地警方說，歹徒疑似使用大型鑽孔設備，鑽穿金庫地下室牆壁後闖入行竊。

警方發言人諾瓦奇克表示，調查人員研判失竊財物價值介於一千萬至九千萬歐元之間（約台幣三點七四億元至卅三點六六億元）。若以每個保險箱的平均保險價值約一萬歐元估計，損失約為三千萬歐元，不過有數名受害者告訴警方，他們的損失遠遠超過保險箱投保金額。

警方發言人表示，這起竊案「確實執行得非常專業」，手法可與好萊塢劫盜犯罪片「瞞天過海」相提並論，「要策畫並實施這起案件，事先勢必大量掌握資訊」。

警方並表示，目擊者說，在去年十二月廿七至廿八日夜間，看到數名男子在銀行所在大樓地下停車場樓梯間搬運大袋子；監視器畫面顯示，一輛黑色的奧迪（Audi）ＲＳ６在十二月廿九日清晨駛離停車場，車內人員戴著口罩。警方指出，這輛車車牌早先在蓋爾森基興東北方二百多公里的漢諾威市失竊。

英國太陽報報導，調查人員研判，這批蒙面歹徒約由二至三人組成，先從地下停車場進入銀行所在建築，再巧妙穿越多道上鎖的安全門，抵達金庫旁檔案室，使用專業級設備鑽穿一堵約四十六公分厚鋼筋混凝土牆，進入金庫內部。

專家估計，整個行動耗時約二至四小時，歹徒疑似使用一台重達廿公斤、配有合成鑽石鍍層鑽冠的工業級鑽機。警方發言人說，這種鑽機不可能在一般五金行買到。此外，歹徒在鑽孔過程中，還需要油桶、管線與水泵為設備降溫，並在進入金庫後盡可能清空保險箱，隨後從自己鑽出的洞逃離現場。