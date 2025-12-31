快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

保險箱保額僅1萬 受害客戶憂生計完蛋

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。路透
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。路透

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行金庫，在耶誕假期遭竊賊以專業鑽孔設備闖入，三千多個保險箱財物遭洗劫。德國「畫報」報導，每個保險箱投保金額為約一萬多歐元，遭竊銀行恐被客戶索賠約三千四百萬歐元。

⭐2025總回顧

該行去年十二月廿九日發現遭竊後，卅日仍然關閉，當天約二百人到場要求進入，憤怒的客戶聚集在門口高喊「讓我們進去」，要求銀行說明情況。當地警方表示，由於該銀行員工曾遭到威脅，分行基於安全考量並未對外開放，導致不滿的客戶聚集在外。

德國「世界報」報導，現場客戶瀰漫大量不安情緒。許多受害者早在去年十二月廿九日就聚集在該行門前，警方後來甚至被迫清空大廳。隔天一早，仍有大量民眾在銀行未開門前聚集等待消息；銀行原本計畫當天重新開放金庫，讓受害者查看損失情況，但局勢一度有失控之虞，人群齊聲高喊「我們要進去！」

有數人衝過保全闖入前廳，警方隨即出動多輛巡邏車趕赴現場，並透過廣播宣布，基於當前情況，該分行當天將維持關閉。警方發言人告訴法新社，員警在現場密切關注情況，局勢已大致穩定。

一名在該行外等待的男子向世界報說，他前一晚還因該竊案睡不著，「銀行完全沒提供任何資訊」。他透露，已使用該行的保險箱廿五年，存放的是退休積蓄。

另有一名男子說，他存放的是為家人準備的現金與珠寶。

世界報轉述「西德意志匯報」報導，一名年輕女性客戶在該行租有一個大型保險箱，存放價值高達十萬歐元的現金與黃金；土耳其家庭很常有這類儲蓄做法，來作為子女婚禮或嫁妝的保障，但她說，該保險箱並未投保。德國「科隆日報」報導，許多受影響客戶是土耳其裔。

另一名男子同樣在保險箱存放黃金珠寶，但保額僅有一萬歐元，直言若真遭波及，生計將完蛋，目前唯一的希望是針對家庭財產的保險能理賠這筆損失。

遭竊的儲蓄銀行分行說，已設立客戶專線，將盡快書面通知所有受影響客戶，同時正與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。

該銀行發言人克拉爾曼說，對本案感到震驚，將與客戶站在一起，希望歹徒能落網。

延伸閱讀

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

土耳其全國掃蕩伊斯蘭國 拘捕125名IS嫌犯

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

金宇彬申敏兒大婚千萬LV珠寶添仙氣 Cortis趙雨凡也愛的混搭經典設計

相關新聞

提「台灣有事」引中日關係緊張 共同社：高市早苗上任後頻會外交官員

共同社報導，日本首相高市早苗上任後較常會面的官員是負責外交協調工作的國家安保局長及外務省幹部。據分析，背後原因除了推動領...

「瞞天過海」 德銀行金庫遭鑽穿洗劫

德國警方去年十二月卅日說，西部城市蓋爾森基興，有竊賊趁耶誕節假期用大型鑽頭鑿穿一家銀行金庫，破壞逾三千個客戶保險箱，盜走...

金庫鑿牆竊案 台23年前也發生

德國一家銀行遭歹徒鑿穿金庫牆壁竊走巨額財物，台灣也曾經發生過銀行鑿牆竊案，男子林進發一九九四年在華南銀行大稻埕分行鑿牆行...

保險箱保額僅1萬 受害客戶憂生計完蛋

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行金庫，在耶誕假期遭竊賊以專業鑽孔設備闖入，三千多個保險箱財物遭洗劫。德國「畫報」報...

保加利亞改用歐元 憂物價飆升

保加利亞二○二六年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第廿一個成員國，但外界憂心此舉恐導致該國物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國...

跨年夜不平靜！日本岩手縣規模5.7地震 無海嘯風險

日本岩手縣外海今天晚間11時27分（台北時間10時27分）發生規模5.7地震，震源深度30公里，盛岡市觀測到最大震度4，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。