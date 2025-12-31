跨年夜不平靜！日本岩手縣規模5.7地震 無海嘯風險

快訊

中央社／ 東京31日專電
圖／日本氣象廳
圖／日本氣象廳

日本岩手縣外海今天晚間11時27分（台北時間10時27分）發生規模5.7地震，震源深度30公里，盛岡市觀測到最大震度4，沒有引發海嘯風險。

根據日本氣象廳，岩手縣盛岡市觀測到震度4，青森縣、岩手縣、宮城縣多地觀測到震度3。

北海道函館市、室蘭市等地、青森縣青森市、十和田市等地、宮城縣仙台市多處地區，以及秋田縣秋田市、能代市等地、山形縣、福島縣、新潟縣多處地區觀測到震度2。

