報復川普旅行禁令 馬利、布吉納法索禁美國公民入境

非洲西部國家馬利與布吉納法索為報復美國川普（DonaldTrump）政府將其公民列入全面禁止入境名單，因此宣布對美國公民實施相同入境禁令。

法新社報導，白宮16日宣布將旅行禁令名單擴大至近40國，以防堵「意圖威脅」美國人的外國人士入境。

除了馬利和布吉納法索，同時新入列的還有中東的敘利亞、幾個非洲最窮國如尼日、獅子山和南蘇丹，以及巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）護照持有人。

馬利外交部在聲明中表示，「針對美國當局對於欲入境美國的馬利公民實施的條件和要求」，馬利也對美國公民採取相同措施，且「立即生效」。

巴馬科（Bamako，馬利首都）並對美方「在毫無事先諮商下做出如此重要決定」表示「遺憾」。

布吉納法索外交部同樣透過聲明表示，他們正在對美國公民實施「對等簽證措施」。

馬利和布吉納法索皆由軍政府統治，並與尼日共組沙赫爾國家聯盟（Confederation of Sahel States）。

尼日尚未正式宣布對美國旅行禁令實施任何反制措施，但尼日通訊社上週引述1名外交界消息人士報導，相關措施已經決定。