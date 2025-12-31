道別2025！全球準備迎新年 告別川普關稅、加薩停火與國際動盪年

跨年夜民眾將在今天舉杯，向2025年道別，這一年充滿了川普關稅、加薩停火協議，以及對烏克蘭和平的希望化為泡影。

法新社報導，這是有紀錄以來最暖和的一年之一，酷熱天候在歐洲引發野火、非洲出現乾旱，東南亞則遭暴雨肆虐，造成嚴重災情。

澳洲雪梨這座自詡為「全球跨年首都」的港灣城市，籌辦派對的氣氛帶著一絲憂傷。僅僅兩週前，一對父子被控在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的猶太節慶活動開槍，導致15人喪生，成為澳洲近三十年來最嚴重的大規模槍擊案。

今晚11點整（台灣時間晚間8時），派對將暫停一分鐘默哀，屆時著名的雪梨港灣大橋（SydneyHarbour Bridge）將點亮白色燈光，象徵和平。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在影片致詞中表示：「此刻，迎接新年時我們原本的歡樂，被舊的一年帶來的悲傷沖淡了。」

預計將有數十萬名民眾湧至雪梨海濱，迎接午夜零點，當地將燃放9公噸的煙火。傍晚時分，當地居民與觀光客已陸續聚集在港灣邊，帆船點綴海面，只為搶得歌劇院附近的絕佳觀賞位置。

來自英國的一名女遊客說：「看雪梨煙火一直是我的夢想，很高興終於來到這裡。」

今年安檢特別嚴密，重裝警力在群眾中巡邏維持秩序。

雪梨率先揭開跨年序幕，慶祝活動將一路延伸到耀眼奪目的的紐約，以及蘇格蘭愛丁堡寒冬街頭盛大跨年活動「霍格莫內」（Hogmanay，蘇格蘭語新年之意）慶祝活動。

巴西里約熱內盧熱鬧的柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach），預計將吸引逾兩百萬人參加，被當局譽為全球最大型的跨年派對。

在香港，原訂於維多利亞港舉行的大型新年煙火秀，則因11月一場住宅大火造成161人喪生而取消，以示悼念。

●停火與關稅

2025年風靡全球的Labubu玩偶、一樁大膽盜竊案讓羅浮宮遭竊，韓國人氣男團BTS備受期待的復出也搶盡風頭。

世界失去了動物行為學先驅珍古德（JaneGoodall），梵蒂岡選出新教宗，而右翼行動者柯克（Charlie Kirk）遇刺，凸顯美國嚴重的政治分裂。

川普（Donald Trump）於1月重返白宮，隨即發動關稅攻勢，讓全球市場陷入混亂。

川普透過Truth Social平台，針對低迷的民調在2026年期中選舉前表達不滿。他寫道：「這些民調都是做假。」卻沒有給出證據。「有強大邊界、沒有通膨、堅強的軍隊與鼎盛的經濟，不是很好嗎？新年快樂！」

但許多人預期2026年將持續艱困。

墨西哥市（Mexico City）一名0歲的商人說：「經濟情勢也非常艱難，我很擔心會失去收入。」

歷經兩年戰火、加薩走廊嚴重毀損後，在美國斡旋下，以色列與哈瑪斯於10月達成脆弱停火協議。然而，雙方已互指對方嚴重違約，外界對停火能維持多久多表示懷疑。

哈瑪斯武裝分子2023年10月7日突襲以色列南部，造成超過1200人死亡，其中多為平民。以色列隨後對加薩展開報復攻擊，哈瑪斯政權轄區的衛生部表示，死亡人數已超過7萬人，聯合國認為，這一數據可信，死者多為平民。

各國領袖開始互致新年賀詞，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也展開互動。據新華社今天報導，習近平表示已「準備好與普丁保持密切交流，推動雙邊關係持續發展」。

烏克蘭戰爭自俄羅斯2022年全面入侵後，將在2026年2月邁入第四年；儘管近日外交再現曙光，但2025年底依然未能達成臨時停火。

●體育、太空與AI

接下來12個月將持續充滿體育、太空與對人工智慧（AI）的疑慮。

美國國家航空暨太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，在馬斯克（Elon Musk）支援下，將首次以載人飛船繞行月球，這是半世紀以來首次回歸月球的嘗試。

經多年炒作與追捧後，AI開始面臨審慎檢視，投資人也對這波熱潮是否成泡沫產生疑慮。

運動員將齊聚義大利著名的多洛米蒂山脈（Dolomites），展開冬季奧運競技。

而在6月到7月的數週時間，美國、墨西哥與加拿大多地將共同舉辦史上最大規模的足球世界盃，全球目光再度聚焦。