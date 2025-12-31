土耳其全國掃蕩伊斯蘭國 拘捕125名IS嫌犯
土耳其內政部長耶里卡亞在社群媒體X平台宣布，當局今天在全國展開突襲行動，拘捕125名疑似與激進聖戰團體伊斯蘭國有關聯人士。
法新社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）指出：「我們今天上午在25省同步展開行動，拘捕125名伊斯蘭國（Islamic State, IS）嫌犯。」
土耳其警方本月29日在西北部雅洛瓦省（Yalova）突襲藏匿當地的伊斯蘭國武裝分子，雙方衝突長達數小時，3名警察殉職、6名伊斯蘭國成員身亡，這6人均為土國公民。
在這之後，土耳其開始大規模掃蕩伊斯蘭國，昨天有357人在相關行動中被捕。
耶里卡亞表示，今天的突襲行動是在伊斯坦堡、安卡拉和雅洛瓦等25省進行。
