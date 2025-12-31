快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

土耳其全國掃蕩伊斯蘭國 拘捕125名IS嫌犯

中央社／ 伊斯坦堡31日綜合外電報導

土耳其內政部長耶里卡亞在社群媒體X平台宣布，當局今天在全國展開突襲行動，拘捕125名疑似與激進聖戰團體伊斯蘭國有關聯人士。

⭐2025總回顧

法新社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）指出：「我們今天上午在25省同步展開行動，拘捕125名伊斯蘭國（Islamic State, IS）嫌犯。」

土耳其警方本月29日在西北部雅洛瓦省（Yalova）突襲藏匿當地的伊斯蘭國武裝分子，雙方衝突長達數小時，3名警察殉職、6名伊斯蘭國成員身亡，這6人均為土國公民。

在這之後，土耳其開始大規模掃蕩伊斯蘭國，昨天有357人在相關行動中被捕。

耶里卡亞表示，今天的突襲行動是在伊斯坦堡、安卡拉和雅洛瓦等25省進行。

伊斯蘭國 土耳其

延伸閱讀

先前已付出逾400萬…男臨櫃欲領450萬現金想投資賺更多 警攔截苦勸半小時保荷包

土耳其大規模掃蕩IS 突襲114處地點逮捕110名嫌犯

土耳其警方襲伊斯蘭國武裝分子藏身處 增至9死9傷

黃荷娜逃亡海外生下孩子！突返韓稱「為孩子投案」 打親情牌仍遭法院裁定拘捕

相關新聞

報復川普旅行禁令 馬利、布吉納法索禁美國公民入境

非洲西部國家馬利與布吉納法索為報復美國川普（DonaldTrump）政府將其公民列入全面禁止入境名單，因此宣布對美國公民...

道別2025！全球準備迎新年 告別川普關稅、加薩停火與國際動盪年

跨年夜民眾將在今天舉杯，向2025年道別，這一年充滿了川普關稅、加薩停火協議，以及對烏克蘭和平的希望化為泡影

年末最後活動？北韓跨年夜將放煙火 金正恩可能與女兒出席藝術表演

根據北韓官方媒體報導，北韓今天預計在金日成廣場舉行夜間慶祝活動，並施放煙火迎接新年。按照往例，北韓領導人金正恩可能與女兒...

以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

以色列總理內唐亞胡29日宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」（Israel Prize）頒給美國總統川普，此舉將打破...

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫...

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。