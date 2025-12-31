未獲中方回應 日本企業代表團延期訪中

由日本3個大型企業組織最高負責人率領的經濟界代表團，原定明年1月訪問北京，卻因中方至今未回應代表團希望與中國高層會談的要求而延期。中國外交部發言人林劍今天對此宣稱，中方敦促日方撤回首相高市早苗「錯誤言論」，為中日正常交流創造必要條件。

根據共同社報導，日本這個經濟界代表團由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所等3個大型企業組織所組成，預定2026年1月由這3個組織的最高負責人率領訪問北京，但將延期。

報導提到，延期的理由是，日本這個訪中代表團提出希望與中國高層會談，但至今未得到明確答覆。

日本放送協會（NHK）報導，日中經濟協會在聲明中表示，「當前的日中關係背景下，我們一直持續努力促成此次代表團成行。然而，我們發現難以與包括國家領導人在內的中國政府部門，安排足夠的交流」。而這個代表團希望能會見的是中國國家主席習近平及國務院總理李強。

北京日報報導，林劍今天在中國外交部例行記者會上回答外媒相關提問時宣稱，中方注意到日本國內「有很多有識之士，對高市早苗首相『錯誤的涉台言論』引發的惡劣影響和嚴重後果深感憂慮」。

林劍說，中方敦促「日本的執政者」拿出實際行動，正視中日關係當前局面的根源，「反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論」，為中日正常交流創造必要條件。