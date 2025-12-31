2025年恐成全球史上第3熱 歐亞非多地高溫破紀錄

快訊

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
法新社分析歐洲哥白尼計畫的資料後發現，全球過去12個月預期是有史以來第3高溫年分。圖／路透社
法新社分析歐洲哥白尼計畫的資料後發現，全球過去12個月預期是有史以來第3高溫年分。圖／路透社

法新社分析歐洲哥白尼計畫（Copernicus Programme）的資料後發現，全球過去12個月預期是有史以來第3高溫年分，中亞與非洲沙赫爾今年經歷有紀錄來最炎熱一年，北歐地區也出現異常高溫。

⭐2025總回顧

●中亞刷新高溫紀錄

每個中亞國家的年均溫都創下新高，多山內陸國塔吉克甚至出現全球最顯著的異常高溫，較1981年至2010年的季均溫高出攝氏3度以上。

塔吉克自今年5月以來，每個月都打破月均溫紀錄，只有11月是例外。

哈薩克、伊朗、烏茲別克等鄰國的溫度也比季均溫高出攝氏2到3度。

●非洲沙赫爾升溫攝氏1.5度

非洲沙赫爾（Sahel）及西非多國打破高溫紀錄；沙赫爾是從西非塞內加爾延伸至中北非蘇丹的半乾旱地區。

馬利、尼日、奈及利亞、布吉納法索和查德的氣溫罕見偏離平均值，比各自季均溫高出攝氏0.7到1.5度。

奈及利亞過去12個月創下有紀錄以來最熱一年，其他國家則經歷史上第4熱的一年。

沙赫爾是最容易受到高溫衝擊的地區之一，許多國家已面臨武裝衝突、糧食短缺、人民普遍貧窮等問題。

●歐洲酷暑難耐

約有10個歐洲國家由於今年夏季異常炎熱，接近或即將打破自身年均溫紀錄。

在瑞士和幾個巴爾幹半島國家，夏季均溫高出季均溫攝氏2度甚至3度。

西班牙、葡萄牙與英國也記錄到有史以來最炎熱夏季，極端高溫更引發多起大規模野火。

歐洲6月底遭熱浪席捲時，北歐大致未受波及，卻迎來異常溫暖的秋季。

過去12個月預計成為挪威、瑞典、芬蘭和冰島史上排名前2溫暖的一年。

高溫 非洲 西非

