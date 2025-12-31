電力故障打亂跨年旅遊 歐洲之星全線復駛仍恐誤點
連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」，30日因英法海底隧道電力故障導致列車運行受阻後，營運商表示計劃31日恢復全線運行，但警告可能仍將出現誤點等後續影響。
法新社報導，「歐洲之星」（Eurostar）在跨年前的繁忙時段臨時取消倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾之間的所有服務，導致大批新年假期旅客手忙腳亂，在各火車站焦急尋找替代方案。
歐洲之星在官網聲明中表示：「由於前一天英法海底隧道（Channel Tunnel）發生電力異常，加上夜間鐵路基礎設施出現進一步問題，服務今天已經恢復。」
「我們計劃今天全線通車，但連鎖反應影響下，仍有可能發生延誤或臨時取消。」
歐洲之星先前是建議乘客改期，並警告有可能遇到嚴重誤點及臨時取消的情況。
歐洲之星官網稍早顯示，即便是在歐洲大陸、沒有經過英法海底隧道的路段，例如巴黎與布魯塞爾之間的班次當天也被取消。
除了電力問題外，一列載運車輛的接駁列車LeShuttle也在隧道內發生故障。
英法海底隧道是連接英格蘭東南的福克斯通（Folkestone）與法國北部柯克爾（Coquelles）的海底鐵路隧道，全長50公里。
歐洲之星近來多次受到影響，30日這起交通混亂是最新一起。
8月時因電路故障導致多班列車取消，大量班次誤點。今年6月，法國北部鐵道遭竊線路電纜，造成2天的交通亂象。
