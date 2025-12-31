年末最後活動？北韓跨年夜將放煙火 金正恩可能與女兒出席藝術表演

根據北韓官方媒體報導，北韓今天預計在金日成廣場舉行夜間慶祝活動，並施放煙火迎接新年。按照往例，北韓領導人金正恩可能與女兒金主愛出席在五一體育場舉行的藝術表演。

「韓國時報」（The Korea Times）引述北韓中央廣播電台報導，今天晚間11時，青年與學生將聚集在金日成廣場，參加夜間戶外慶祝活動，現場並規劃舉行升旗儀式及煙火表演。

近年來，北韓每逢1月1日前夕都會在該廣場舉辦類似的活動。

雖然北韓媒體尚未發布訊息，但有可能像往年一樣，另外舉行慶祝新年的藝術表演，由金正恩出席。2024年最後一天，金正恩曾與女兒金主愛一同出席在五一體育場舉行的大型藝術表演。

北韓舉辦大規模新年慶祝活動，似乎是為了激發民眾對國家的自豪感，並加強內部團結。

北韓主要報紙「勞動新聞」今天在頭版刊登有關金正恩今年視察行程，強調他出席地方工廠開幕典禮，以及主導重大武器試驗。