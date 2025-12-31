快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

菲律賓：中國科研船現蹤北部外海 離岸僅19海里

中央社／ 馬尼拉31日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊（PCG）表示，一艘可作為潛水器母船的中國科研船，在菲國北部卡加延省（Cagayan）外海約19海里處被發現後，菲方今天已派遣一架飛機予以警告。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊透過聲明指出，菲國飛行員向中國「探索二號」科研船發出多次無線電詢問，試圖確認這艘船是否在未經馬尼拉當局同意下進行海洋研究，此舉會違反菲律賓的法律及國際法，但未獲任何回應。

海防隊表示，這艘長87.25公尺的深海科研船本月稍早離開中國海南省，並進入菲律賓專屬經濟區（EEZ）西部，隨後被監測到朝東航行，位置在卡加延省聖安娜（Santa Ana）外海約55.8海里處。

卡加延省是呂宋島（Luzon）最北端省分，靠近台灣，根據美菲「加強國防合作協議」（EDCA），卡加延省設有一座可供美軍使用的軍事基地。

中國駐馬尼拉大使館表示，這艘船是在進行正常調動。中方並補充說，中國不接受菲律賓某些國內海事法律，且根據國際法，中方有權作為航線的一部分通過這片水域。

中國近日在台灣周邊舉行軍事演習，向周圍水域發射火箭，並模擬打擊和封鎖。這場名為「正義使命-2025」的軍演，是在華府宣布對台提供創紀錄的111億美元軍售案數天後發動。

菲律賓海防隊表示，這艘中國科研船是透過加拿大的衛星「暗船偵測系統」（Dark Vessel DetectionSystem）發現的。

