快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

緬甸政變後首大選 軍政府稱首輪投票率52%

中央社／ 奈比多31日綜合外電報導

緬甸軍政府表示，上週末登場的全國大選首輪投票率約52%。這個數字明顯低於前兩屆選舉。

⭐2025總回顧

路透社報導，這是緬甸自2021年政變以來首場大選，分3階段舉行，時值國家處於內戰狀態。分析人士預測由退役將領領導的親軍方政黨「聯邦團結發展黨」（USDP）將重返執政。

聯合國、部分西方國家及人權團體先前說，鑒於反軍政府政黨被排除在外，且批評選舉屬違法，這場選舉不自由、不公正，也不具公信力。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴官方媒體，102個鎮區超過600萬人已在12月28日投票，占登記選民的52.13%。

紹敏通表示：「即使在已開發的民主國家，也有投票率不超過50%的情況。」他說，這次投票率是「值得自豪的事」。

根據總部設於美國的非營利組織「國際選舉制度基金會」（International Foundation for Electoral Systems）資料，緬甸2020年和2015年大選投票率約為70%。

接下來兩輪投票將於1月11日和1月25日舉行，涵蓋緬甸330個鎮區中的265個，而軍方並未完全掌控所有這些地區。

選舉監督團體「亞洲自由選舉網路」（AsianNetwork for Free Elections）表示，軍政府為這場選舉制定的法律架構並無最低投票率門檻。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在2020年領導的全國民主聯盟（NLD）贏得大選壓倒性勝利數月後被軍方罷黜，目前仍被拘留，全國民主聯盟也已遭解散。

投票率 緬甸

延伸閱讀

宏都拉斯大選爭議 中間派候選人提法律挑戰

政變後首大選被斥「固權」騙局 緬軍政府：國際意見不重要

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

相關新聞

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫...

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

英法海底隧道大斷電：新年假期高峰運輸大亂

連通英國、法國兩地軌道路線的重要隘口英法海底隧道（Channel Tunnel）於當地時間2025年12月30日清晨發生電力系統故障，接連影響到歐洲之星（Eurostar）高鐵服務。歐洲之星從倫敦聖潘克拉斯國際車站至巴黎北站、布魯塞爾及阿姆斯特丹路線全部停駛，影響逾萬名假期旅客。

以色列打破表彰本國公民傳統 川普將獲最高平民榮譽獎

以色列總理內唐亞胡29日宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」（Israel Prize）頒給美國總統川普，此舉將打破...

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。