緬甸政變後首大選 軍政府稱首輪投票率52%

緬甸軍政府表示，上週末登場的全國大選首輪投票率約52%。這個數字明顯低於前兩屆選舉。

路透社報導，這是緬甸自2021年政變以來首場大選，分3階段舉行，時值國家處於內戰狀態。分析人士預測由退役將領領導的親軍方政黨「聯邦團結發展黨」（USDP）將重返執政。

聯合國、部分西方國家及人權團體先前說，鑒於反軍政府政黨被排除在外，且批評選舉屬違法，這場選舉不自由、不公正，也不具公信力。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴官方媒體，102個鎮區超過600萬人已在12月28日投票，占登記選民的52.13%。

紹敏通表示：「即使在已開發的民主國家，也有投票率不超過50%的情況。」他說，這次投票率是「值得自豪的事」。

根據總部設於美國的非營利組織「國際選舉制度基金會」（International Foundation for Electoral Systems）資料，緬甸2020年和2015年大選投票率約為70%。

接下來兩輪投票將於1月11日和1月25日舉行，涵蓋緬甸330個鎮區中的265個，而軍方並未完全掌控所有這些地區。

選舉監督團體「亞洲自由選舉網路」（AsianNetwork for Free Elections）表示，軍政府為這場選舉制定的法律架構並無最低投票率門檻。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在2020年領導的全國民主聯盟（NLD）贏得大選壓倒性勝利數月後被軍方罷黜，目前仍被拘留，全國民主聯盟也已遭解散。