快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。路透
德國西部城市蓋爾森基興的儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。路透

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫。警方表示，遭破壞的數千個保管箱平均投保金額超過1萬歐元（台幣約37.5萬元），初步推估整體損失約3000萬歐元（台幣約11億2380萬元），但多名受害者反映，實際損失金額遠高於投保上限。

⭐2025總回顧

法新社報導，劫匪目前仍然在逃，數百名焦急的銀行客戶則聚集在分行外，要求說明情況。警方發言人表示，由於員工曾遭到威脅，儲蓄銀行分行基於安全考量並未對外開放，導致「不滿的客戶」聚集在分行外。

《世界報》（Die Welt）報導，客戶瀰漫著極大的不安情緒。許多受害者早在29日便聚集在分行門前，警方最終甚至不得不清空大廳，隔天一早仍有大量民眾在銀行尚未開門前聚集等待消息。銀行原本計畫當天重新開放金庫，讓受害者查看損失情況，但局勢一度有失控之虞，人群齊聲高喊：「我們要進去！我們要進去！」

根據報導，甚至有數人衝過保全闖入前廳，警方隨即出動多輛巡邏車趕赴現場，並透過廣播宣布，基於當前情況，該分行當天將維持關閉。警方發言人告訴法新社，員警仍在現場密切關注情況，並補充指出：「局勢已大為平靜。」

太陽報報導，蓋爾森基興的儲蓄銀行分金庫據報設有約3300個不同大小的保管箱，案發時約有2700名客戶租用，部分客戶甚至持有多個保管箱。警方認為，高達90%的保管箱遭到撬開。畫報（BLID）指出，每個保管箱的最高投保金額為10300歐元，意味著銀行可能面臨高達約3399萬歐元的索賠。

不過，實際損失恐怕不止於此。《世界報》轉述《西德意志匯報》（WAZ）報導指出，一名年輕女性客戶在該行租有一個大型保管箱，內存價值10萬歐元的現金與黃金，這種作法在土耳其家庭之間很常見，原本作為子女婚禮或嫁妝的保障，但她表示，「這個保管箱並未投保」。

另一名男子同樣在保管箱內存放黃金與珠寶，但保險額僅有1萬歐元，直言若真遭波及，「我們的生計將不復存在」，並表示目前唯一的希望是家庭財產保險能夠承擔這筆損失。

蓋爾森基興的儲蓄銀行分行表示，已設立客戶專線，並將儘快以書面方式通知所有受影響的客戶，同時正與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。銀行新聞發言人克拉爾曼（Frank Krallmann）表示：「我們感到震驚，將與客戶站在一起，並希望歹徒能夠落網。」

客戶 發言人 保險 搶銀行

延伸閱讀

德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國耶誕假期銀行金庫被鑿穿恐洗劫33億 學者：國內慎防節日犯案模式

德國史上罕見大案！耶誕假期銀行金庫被鑿穿…洗劫金額恐上看33億

2分鐘國際新聞／世紀竊案回顧：羅浮宮價值達31億珠寶失竊

相關新聞

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫...

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

英法海底隧道大斷電：新年假期高峰運輸大亂

連通英國、法國兩地軌道路線的重要隘口英法海底隧道（Channel Tunnel）於當地時間2025年12月30日清晨發生電力系統故障，接連影響到歐洲之星（Eurostar）高鐵服務。歐洲之星從倫敦聖潘克拉斯國際車站至巴黎北站、布魯塞爾及阿姆斯特丹路線全部停駛，影響逾萬名假期旅客。

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已...

波蘭獲韓國技術轉讓 打造逾萬枚飛彈本土生產線

波蘭國防部與韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）29日簽署一份價值約140億茲羅提（約新台幣1220億元）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。