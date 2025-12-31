快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

中央社／ 金邊31日綜合外電報導
泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。圖為先前一名柬埔寨士兵站在載有BM-21火箭發射器的卡車上。（路透）
泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。圖為先前一名柬埔寨士兵站在載有BM-21火箭發射器的卡車上。（路透）

泰國柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過三天。

⭐2025總回顧

法新社報導，柬埔寨新聞部長涅帕達（NethPheaktra）被問及這些士兵是否已獲釋且重返柬埔寨時指出：「我可以確認此事。」

泰國外交部也證實，已將這18名士兵遣返回柬埔寨，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」。

這兩個東南亞鄰國27日同意停火，結束本月在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突造成數十人死亡，迫使一百多萬人流離失所。

柬埔寨 泰國 衝突

延伸閱讀

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

泰外長訪中與王毅見面 聚焦泰柬停火後邊境局勢

泰柬衝突20天簽即刻停火協議 釋放戰俘待72小時觀察期

黃荷娜逃亡海外生下孩子！突返韓稱「為孩子投案」 打親情牌仍遭法院裁定拘捕

相關新聞

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫...

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

英法海底隧道大斷電：新年假期高峰運輸大亂

連通英國、法國兩地軌道路線的重要隘口英法海底隧道（Channel Tunnel）於當地時間2025年12月30日清晨發生電力系統故障，接連影響到歐洲之星（Eurostar）高鐵服務。歐洲之星從倫敦聖潘克拉斯國際車站至巴黎北站、布魯塞爾及阿姆斯特丹路線全部停駛，影響逾萬名假期旅客。

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已...

波蘭獲韓國技術轉讓 打造逾萬枚飛彈本土生產線

波蘭國防部與韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）29日簽署一份價值約140億茲羅提（約新台幣1220億元）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。