停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過三天。

法新社報導，柬埔寨新聞部長涅帕達（NethPheaktra）被問及這些士兵是否已獲釋且重返柬埔寨時指出：「我可以確認此事。」

泰國外交部也證實，已將這18名士兵遣返回柬埔寨，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」。

這兩個東南亞鄰國27日同意停火，結束本月在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突造成數十人死亡，迫使一百多萬人流離失所。