波蘭獲韓國技術轉讓 打造逾萬枚飛彈本土生產線

波蘭國防部與韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）29日簽署一份價值約140億茲羅提（約新台幣1220億元）的協議。韓國以技術轉讓方式，首度於波蘭本土生產逾萬枚CGR-80精準導向飛彈。

此舉標誌著波蘭從單純的武器買家轉型為軍武「共同生產者」，並計畫將波蘭打造為韓國火箭彈藥在歐洲的供應樞紐。

根據波蘭新聞通訊社（PAP）報導，依合約，波蘭與韓國將在波蘭西北部城市格茹夫（GorzówWielkopolski）合資興建飛彈生產設施。預計2030年至2033年間，在波蘭本土生產超過1萬枚射程達80公里的CGR-80飛彈，專供HOMAR-K多管火箭系統使用。

波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在簽署儀式上強調，這不只是單純的採購案，而是波蘭國防工業獲取尖端技術的里程碑。在本土建立生產線將能確保戰時彈藥供應的自主性，並創造大量高科技就業機會。

韓國總統特使姜勳植（Kang Hoon-sik，音譯）表示，這項合作開創了兩國合資、共建設施、聯手製造的新模式。

科西尼亞克-卡梅什進一步透露，雙方目標是將波蘭廠區發展成歐洲中心，未來不僅供應波蘭軍方，還將向區域內其他採購韓國武器系統的盟友輸出彈藥。

波蘭國防新聞網（Defence24）表示，自俄烏戰爭爆發以來，波蘭加速國防現代化，韓國已成為其最重要的軍火夥伴之一。此次飛彈在地化生產協議，緊隨先前大規模採購K2戰車與K9自走砲的步伐，顯示波蘭正透過與韓國的戰略結盟，穩固其作為北約（NATO）東翼軍事強權的地位。