快訊

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

跨年夜倒數！7-ELEVEN集結熱點門市 限定8家搶先賣「重量級大雞排」

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉毒品工廠

中央社／ 波哥大30日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓。 法新社
哥倫比亞總統裴卓。 法新社

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示，美國轟炸位於委內瑞拉港口城市馬拉開波（Maracaibo）的一座疑似古柯鹼工廠。

⭐2025總回顧

法新社報導，裴卓在社群媒體X上表示：「我們知道川普轟炸位於馬拉開波的一座工廠，我們擔心該工廠當時正在將古柯膏加工成古柯鹼。」就在前一天，川普才證實美國攻擊委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域，但目前仍不確定兩方所指的地點是否為同一地點。

裴卓在該篇長文中指出，該設施是由哥倫比亞游擊叛亂組織全國解放軍（ELN）所運作。全國解放軍控制緊鄰委內瑞拉邊界、生產古柯鹼的卡塔通博（Catatumbo）地區部分區域，

他寫道：「這純粹是全國解放軍所為。全國解放軍憑著走私行徑與思想教條，允許外力入侵委內瑞拉。」

川普昨天表示，美國攻擊了「他們將毒品裝上船的碼頭區域」。

委內瑞拉政府尚未針對這起地面襲擊事件發表任何官方評論。

川普政府持續加大對委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）的壓力，指控他經營毒品走私集團，並實施油輪封鎖。

華府還在加勒比海與東太平洋地區，針對涉嫌運毒的船隻發動超過30次打擊，造成100多人死亡。

委內瑞拉 川普 哥倫比亞 總統

延伸閱讀

美軍在東太平洋再打擊疑似毒品走私船 2人喪生

影／川普認了！ 美國打擊委內瑞拉碼頭釀「大爆炸」疑現場畫面曝光

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

美對委內瑞拉施壓升級：中俄各懷何種利益考量？

相關新聞

受害客戶聚集抗議！德銀行金庫驚天竊案 保險箱保額1萬歐元恐難補損失

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行分行的金庫，疑似在耶誕節假期期間遭竊賊以專業級鑽孔設備闖入，保管箱內大量貴重物品遭洗劫...

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

英法海底隧道大斷電：新年假期高峰運輸大亂

連通英國、法國兩地軌道路線的重要隘口英法海底隧道（Channel Tunnel）於當地時間2025年12月30日清晨發生電力系統故障，接連影響到歐洲之星（Eurostar）高鐵服務。歐洲之星從倫敦聖潘克拉斯國際車站至巴黎北站、布魯塞爾及阿姆斯特丹路線全部停駛，影響逾萬名假期旅客。

停火後釋出善意 泰國遣返18名遭俘柬埔寨士兵

泰國與柬埔寨政府表示，泰國今天釋放今年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已...

波蘭獲韓國技術轉讓 打造逾萬枚飛彈本土生產線

波蘭國防部與韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）29日簽署一份價值約140億茲羅提（約新台幣1220億元）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。