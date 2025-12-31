宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國西部城市蓋爾森基興發生重大劫案，歹徒經由儲蓄銀行當地分行附近地下停車場的這扇門進入，使用大型鑽具鑽出一個大洞後闖入該行金庫，洗劫3千多個保管箱。路透
德國西部城市蓋爾森基興發生重大劫案，歹徒經由儲蓄銀行當地分行附近地下停車場的這扇門進入，使用大型鑽具鑽出一個大洞後闖入該行金庫，洗劫3千多個保管箱。路透

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當地的儲蓄銀行（Sparkasse）分行金庫，洗劫保管箱內的大量貴重物品。警方發言人表示，歹徒手法之縝密，可與電影《瞞天過海》（Ocean’s Eleven）相提並論。

法新社報導，警方和銀行表示，劫匪在耶誕長假期間使用大型鑽孔機闖入銀行金庫，撬開3000多個保管箱，將總價值約3000萬歐元（台幣約11億2379萬元）的現金、黃金和珠寶等財物洗劫一空後逃之夭夭。

儲蓄銀行表示，蓋爾森基興分行「在耶誕假期期間遭闖入」，「3250個客戶保管箱中，超過95%遭不明歹徒撬開」。警方進一步指出，劫匪從停車場「鑽入」地下金庫。太陽報報導，調查人員研判，這批蒙面歹徒約由2至3人組成，先從停車場進入銀行所在建築，再巧妙穿越多道上鎖的安全門，抵達金庫旁的檔案室，並使用專業級設備鑽穿一堵約46公分厚的鋼筋混凝土牆，進入金庫內部。

專家估計，整個行動耗時約2至4小時。歹徒疑似使用一台重達20公斤、配有合成鑽石鍍層鑽冠的工業級鑽機。警方發言人表示：「這種鑽機不可能在一般五金行買到。」此外，歹徒在鑽孔過程中，還需要油桶、管線與水泵為設備降溫，並在進入金庫後盡可能清空保管箱，隨後從自己鑽出的洞逃離現場。

由於德國企業因耶誕節於25日與26日休業，調查人員懷疑歹徒可能在整個假期及週末期間都滯留在銀行內撬開保管箱，直到29日凌晨火警警報被觸發，救援人員到場後發現金庫牆上出現大洞，整起劫案才因此曝光。

警方發言人接受法新社訪問時表示，這起入室竊盜「確實執行得非常專業」，手法可與電影《瞞天過海》（Ocean’s Eleven）相提並論。該名發言人並指出：「要策劃並實施這起案件，勢必涉及大量的事前掌握資訊，甚至需要投入極大的犯罪能量。」

