快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

沙國施壓24小時內撤離 阿聯宣布撤回駐葉門部隊

中央社／ 葉門穆卡拉30日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國今天表示，將撤回駐葉門的剩餘部隊。這個決定是在沙烏地阿拉伯力挺的葉門總統委員會要求其「24小時內撤離」後作出的。

⭐2025總回顧

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，阿聯宣布撤離部隊之前，沙國為首的軍事聯盟曾空襲葉門南部港口穆卡拉（Mukalla），炸毀一批據稱是要運送給阿聯支持的分離主義勢力的武器。

阿聯否認該批貨物含有武器，並對沙國的指控表達「深切遺憾」。

葉門內戰超過10年，沙烏地與阿聯一直是聯手對抗葉門親伊朗叛軍「青年運動」（Houthi）的盟友，然而，隨戰事推進，沙國支持的「葉門政府」與阿聯支持的「分離主義勢力」爆發內鬥，導致這對盟邦間的嫌隙日益加深。

沙烏地今天上午同時指控阿聯「施壓」分離勢力「南方過渡委員會」（STC），導致後者攻擊沙國支持的葉門政府在2個東部省份的部隊，且相關行動可能危及沙烏地國家安全。沙國警告，他們將採取行動因應這類「極度危險」的行為。

阿聯國防部今天下午發表聲明，宣布繼6年前「結束」他們在葉門的駐軍行動後，現將「自願終止剩餘駐葉門的反恐人員」。

阿聯國防部解釋說，此次撤離剩餘人員的決定，是「鑒於近期發展及其對反恐行動安全與效能的潛在影響」所作出，並未提及聯軍空襲或沙烏地的警告。

阿聯方面並否認曾「對任何葉門任何一方勢力施壓、或下達指令，進行有可能危及沙烏地安全或攻擊其邊界的軍事行動」。

葉門2014年爆發內戰，伊朗支持的叛軍「青年運動」掌控首都沙那（Sanaa）。2015年，沙烏地為首的阿拉伯聯軍介入，以恢復國際認可政府的統治。

葉門內戰戰火迄今據報已造成超過15萬人喪生，引發全球最嚴重的人道危機之一。

內戰初期，主張南葉門（South Yemen）獨立的南方過渡委員會等分離勢力一度與政府結盟，聯手阻止青年運動奪取南部重鎮亞丁（Aden）。

然而近年來，南方過渡委員會及其盟友與政府分道揚鑣，並逐步掌控亞丁及國土南部大部分地區。

葉門 國防部 運動

延伸閱讀

盟邦反目 沙烏地要求阿聯24小時內從葉門撤軍

空襲阿聯運抵葉門港口武器 沙國對阿布達比提出警告

分離主義衝突升溫 葉門宣布進入緊急狀態

影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

相關新聞

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

不滿李嘉誠要賣巴拿馬港口，交易悄然破局？

這筆交易在宣布之後，引發中國強烈震怒，長和更被建制派港媒批評「見利忘義」；如今半年多過去了，交易卻遲未完成，而是陷入了一場更加複雜的地緣政治拉鋸戰，甚至可能走向破局。

有私人醫院與水療中心！納瓦尼盟友揭露克里米亞40億豪宅「疑為普亭打造」

莫斯科時報與俄羅斯獨立媒體Meduza 30日報導，俄羅斯已故反對派運動人士納瓦尼的盟友公布一項調查，指控烏克蘭克里米亞...

電視時代落幕 奧斯卡頒獎典禮迎向YouTube全球流量

美國影藝學院日前宣布與 YouTube簽署獨家協議，自2029年起線上直播頒獎典禮，終結ABC近半世紀的獨家轉播。此舉反映年輕觀眾全面轉向串流平台趨勢，也是影藝學院為逐年下滑的收視率奮力一搏。這也是一個時代的結束，奧斯卡獎將正式告別電視時代，迎向串流新紀元。

無強大對手競爭　幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbou...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。