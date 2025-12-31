快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
秘魯庫斯科省潘帕卡瓦（Pampacahua）30日發生通往馬丘比丘的鐵路列車對撞事故，造成1死至少40傷，圖為警員從其中一列火車上抬出受傷的乘客。法新社
秘魯庫斯科省潘帕卡瓦（Pampacahua）30日發生通往馬丘比丘的鐵路列車對撞事故，造成1死至少40傷，圖為警員從其中一列火車上抬出受傷的乘客。法新社

秘魯知名觀光景點丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

⭐2025總回顧

天空新聞與法新社報導，事故發生在當天下午稍早，地點位於另一處考古遺址科里瓦伊拉奇納（Qoriwayrachina）附近，一列列車自馬丘比丘開出，另一列則正前往馬丘比丘。附近城市庫斯科的檢方指出，死者是其中一列列車的列車長。警方則表示，連結馬丘比丘與庫斯科的鐵路服務已在事故發生後暫停營運。

當局尚未公布事故原因的細節，但當地媒體公開的影像顯示，列車卡在森林與岩壁之間的鐵軌上，車廂窗戶破裂、側面凹陷。乘客提供給媒體的畫面顯示，傷者躺在鐵軌旁，兩列受損機車則停在附近。官員表示，正全力確認傷者身分，其中許多為外國遊客，且多數傷勢嚴重。

跨安地斯鐵路公司（Ferrocarril Transandino）表示，分屬秘魯鐵路公司（PeruRail）與印加鐵路公司（Inca Rail）的列車，於午餐時間在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵軌上發生碰撞。由於事故地點位於偏遠的安第斯山區，無直接道路可達，十多輛救護車與醫療人員已緊急趕赴現場。

秘魯旅遊部指出，馬丘比丘自1983年列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產以來，每日平均接待約4500名遊客，其中不少為外國旅客。多數遊客會先搭乘火車，再轉乘巴士前往這座位於安第斯山高地的歷史遺址。

秘魯庫斯科省潘帕卡瓦（Pampacahua）30日發生通往馬丘比丘的鐵路列車對撞事故，造成1死至少40傷，圖為事故後受損的其中一列列車。法新社
秘魯庫斯科省潘帕卡瓦（Pampacahua）30日發生通往馬丘比丘的鐵路列車對撞事故，造成1死至少40傷，圖為事故後受損的其中一列列車。法新社

觀光列車

延伸閱讀

秘魯馬丘比丘觀光驚傳火車對撞！1死至少40傷、多數傷勢嚴重

影／秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

中懲對台軍售美企 被制裁者曬「金維尼」獎座稱殊榮

Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

相關新聞

宛如《瞞天過海》！德國銀行金庫遭專業級手法鑽破 逾3000保管箱遭劫

德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生一起可能是史上規模最大的劫案之一，竊賊趁耶誕節假期期間「鑽入」當...

影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

不滿李嘉誠要賣巴拿馬港口，交易悄然破局？

這筆交易在宣布之後，引發中國強烈震怒，長和更被建制派港媒批評「見利忘義」；如今半年多過去了，交易卻遲未完成，而是陷入了一場更加複雜的地緣政治拉鋸戰，甚至可能走向破局。

有私人醫院與水療中心！納瓦尼盟友揭露克里米亞40億豪宅「疑為普亭打造」

莫斯科時報與俄羅斯獨立媒體Meduza 30日報導，俄羅斯已故反對派運動人士納瓦尼的盟友公布一項調查，指控烏克蘭克里米亞...

電視時代落幕 奧斯卡頒獎典禮迎向YouTube全球流量

美國影藝學院日前宣布與 YouTube簽署獨家協議，自2029年起線上直播頒獎典禮，終結ABC近半世紀的獨家轉播。此舉反映年輕觀眾全面轉向串流平台趨勢，也是影藝學院為逐年下滑的收視率奮力一搏。這也是一個時代的結束，奧斯卡獎將正式告別電視時代，迎向串流新紀元。

無強大對手競爭　幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbou...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。