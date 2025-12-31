影／秘魯馬丘比丘列車對撞釀1死40傷…多為外籍遊客 現場慘況曝光

秘魯知名觀光景點馬丘比丘鐵路線30日發生重大事故，兩列觀光列車迎頭相撞，已造成至少1人死亡、40多人受傷。

#Internacionales | Choque de trenes de la empresa Perú Rail deja alrededor de quince personas lesionadas.

El hecho ocurrió en la ruta que conduce a Machu Pichu.#TNM #GMV pic.twitter.com/qWSDbEyANe — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) 2025年12月30日

天空新聞與法新社報導，事故發生在當天下午稍早，地點位於另一處考古遺址科里瓦伊拉奇納（Qoriwayrachina）附近，一列列車自馬丘比丘開出，另一列則正前往馬丘比丘。附近城市庫斯科的檢方指出，死者是其中一列列車的列車長。警方則表示，連結馬丘比丘與庫斯科的鐵路服務已在事故發生後暫停營運。

當局尚未公布事故原因的細節，但當地媒體公開的影像顯示，列車卡在森林與岩壁之間的鐵軌上，車廂窗戶破裂、側面凹陷。乘客提供給媒體的畫面顯示，傷者躺在鐵軌旁，兩列受損機車則停在附近。官員表示，正全力確認傷者身分，其中許多為外國遊客，且多數傷勢嚴重。

Choque de trenes

Machu Pichu -Perú

Se informa de varios heridos pic.twitter.com/C1y4q2rogL — Mauricio Mora (@supershadai) 2025年12月30日

跨安地斯鐵路公司（Ferrocarril Transandino）表示，分屬秘魯鐵路公司（PeruRail）與印加鐵路公司（Inca Rail）的列車，於午餐時間在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵軌上發生碰撞。由於事故地點位於偏遠的安第斯山區，無直接道路可達，十多輛救護車與醫療人員已緊急趕赴現場。