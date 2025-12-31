快訊

秘魯馬丘比丘觀光驚傳火車對撞！1死至少40傷、多數傷勢嚴重

中央社／ 利馬30日綜合外電報導
秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）觀光鐵路的兩列火車發生對撞事故，造成1名司機員死亡；根據更新資料，至少有40人受傷。 法新社
秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）觀光鐵路的兩列火車發生對撞事故，造成1名司機員死亡；根據更新資料，至少有40人受傷。 法新社

秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）觀光鐵路的兩列火車發生對撞事故，造成1名司機員死亡；根據更新資料，至少有40人受傷。

綜合路透社與法新社報導，事故發生在中午時分，在奧揚泰坦博（Ollantaytambo）至馬丘比丘的單線鐵道上。事故原因目前尚不清楚。

警方正在調查中。事涉印加鐵路公司（Inca RailS.A.）和秘魯鐵路公司（PeruRail S.A.）運營的火車。兩家鐵路公司負責運送遊客到馬丘比丘景點。

庫斯科（Cusco）檢察官辦公室表示，其中一列火車的司機員喪生。

官員指出，正陸續確認傷者身分，多數為外籍遊客，且大多情況嚴重。

根據旅客傳送給秘魯RPP電視台的畫面顯示，傷者倒臥於鐵軌旁，現場可見到兩列損毀車。

事發地點位於安地斯山脈（Andes）偏遠地區，沒有道路可直接通達。醫護人員緊急趕往事故現場救援。

根據秘魯觀光部資料，馬丘比丘自1983年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產以來，每天平均接待約4500名遊客，其中多為外國人。大部分觀光客需搭乘火車並轉乘巴士，才能抵達位於安地斯山這座歷史遺跡。

秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）觀光鐵路的兩列火車發生對撞事故，造成1名司機員死亡；根據更新資料，至少有40人受傷。 路透
秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）觀光鐵路的兩列火車發生對撞事故，造成1名司機員死亡；根據更新資料，至少有40人受傷。 路透

