有私人醫院與水療中心！納瓦尼盟友揭露克里米亞40億豪宅「疑為普亭打造」

莫斯科時報與俄羅斯獨立媒體Meduza 30日報導，俄羅斯已故反對派運動人士納瓦尼的盟友公布一項調查，指控烏克蘭克里米亞半島南部海岸興建了一座為俄羅斯總統普亭打造的豪華宅邸，估計造價約100億盧布（台幣約40億元）

納瓦尼創立的「反貪腐基金會」（FBK）指出，位於克里米亞阿亞角（Cape Aya）的建築工程，在俄羅斯2014年兼併克里米亞後仍持續進行，完工後規模遠遠超過該地原有的建築群。該處地產於2007年由時任烏克蘭總理亞努科維奇（Viktor Yanukovych）家族購入，曾被烏克蘭媒體稱為「亞努科維奇的度假別墅」，亞努科維奇在擔任總統期間否認自己或親屬與該開發案有任何關聯。

俄羅斯2014年併吞克里米亞半島後的塞凡堡（Sevastopol）州長梅尼亞伊洛（Sergey Menyaylo）曾表示，俄羅斯當局計畫接管該房產的所有權；根據先前報導，該資產最終被納入俄羅斯總統財產管理局名下。

納瓦尼的盟友指出，這處房產後來透過一個與尤里．科瓦爾丘克（Yury Kovalchuk）及其子鮑里斯（Boris Kovalchuk）相關的公司網絡取得控制權。兩人普遍被視為普亭核心圈成員，而所有權結構與此前在其他被認定與普亭相關的房產中發現的模式也如出一轍。

FBK的調查引用技術文件指出，該建案須由負責普亭維安的俄羅斯聯邦警衛局（Federal Protective Service）監督，相關承包商亦與其他據稱供普亭使用的地點有所關聯。FBK並公布平面圖，顯示主建築內設有一座面積233平方公尺的大廳，擺放可容納20人的餐桌。還有一間面積154平方公尺的臥室，附設50平方公尺的大理石浴室與按摩浴缸，另有一間面積183平方公尺的臥室。

此外，建築內還包括一處設有多間辦公室的私人醫療診所、一座配備游泳池與冷凍療法艙的水療中心、電影院、撞球室，以及酒窖。整個園區另設一棟獨立建築，內有貴賓公寓與可俯瞰海景的屋頂花園。

Photos of Putin's new palace in Crimea. There's a private operating room with equipment for colonoscopy and mechanical ventilation



The Russian Anti-Corruption Foundation estimates the cost of building the palace at around 10 billion rubles. It is located on Cape Aya.



Initially,… pic.twitter.com/586DunYaEM — Beefeater (@Beefeater_Fella) 2025年12月30日

FBK並未透露相關文件的取得方式，克里姆林宮則尚未立即回應相關指控。不過，《新報》（Novaya Gazeta）早在2021年就曾報導此處與普亭親信有所關聯，並將其稱為「科瓦爾丘克的度假別墅」。試圖進入該地點的記者在檢查哨遭一名身穿便服的男子攔下，被問及正在興建的是什麼、裡面住的是誰時，他只簡單回應：「普亭。」另一名建築工人透露，這座住宅正是為俄羅斯總統興建。