快訊

滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

無強大對手競爭　幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

中央社／ 幾內亞首都康納克立30日綜合外電報導
根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）以首輪得票率86.72%當選總統。 法新社
根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）以首輪得票率86.72%當選總統。 法新社

根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）以首輪得票率86.72%當選總統。

⭐2025總回顧

法新社報導，幾內亞選舉總局（DGE）負責人托赫（Djenabou Toure）表示，此次大選投票率為80.95%。然而，頓波雅4年前奪取政權後，曾承諾不會參加競選。

根據路透社，若有人對選舉結果提出異議，最高法院將有8天時間來驗證結果是否有效。

頓波雅勝選、取得7年任期早在預料之中。前總統康得（Alpha Conde）與長年反對黨領袖迪亞洛（Cellou Dalein Diallo）目前仍流亡海外，使得頓波雅在選戰中僅需面對8名勢力破碎的對手。

幾內亞擁有全球最大規模的鋁土礦儲量，以及位於席孟杜（Simandou）、全球最為豐富但尚未充分開發的鐵礦礦藏。該鐵礦計畫在歷經多年延宕後，已於上個月正式啟動。

頓波雅聲稱，是他的推動才讓該計畫得以進展，並確保幾內亞能從中獲利。

他採取了與馬利、布吉納法索及尼日一致的資源民族主義立場，成功提振他的聲望。而他在這個中位數年齡僅19歲的國家所展現的年輕形象，也同樣深受選民青睞。

幾內亞 投票率

延伸閱讀

被轟不挺國防 林沛祥：支持不等於照單全收 賴總統應走進立院說清楚

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普丁會面

賴總統：不升高兩岸衝突 以負責任態度 應對中共軍演

共軍圍台軍演 美總統喊不擔心局勢 川普：不相信習近平會犯台

相關新聞

有私人醫院與水療中心！納瓦尼盟友揭露克里米亞40億豪宅「疑為普亭打造」

莫斯科時報與俄羅斯獨立媒體Meduza 30日報導，俄羅斯已故反對派運動人士納瓦尼的盟友公布一項調查，指控烏克蘭克里米亞...

德國史上罕見大案！耶誕假期銀行金庫被鑿穿…洗劫金額恐上看33億

德國發生一起重大竊案，警方30日表示，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱...

川普：伊朗若重建核武 美將再襲

美國總統川普廿九日在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面。川普說，若伊朗持續發展彈道飛彈與核武計畫，將不排除支持以色列再...

無強大對手競爭　幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbou...

滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

人工智慧（AI）正逐步改變全世界求職與聘雇的流程，求職者使用AI撰寫履歷，企業則運用AI進行篩選甚至擔任面試官。不過美國最新統計結果很諷刺：原旨在簡化媒合的科技，反而讓求職者更難脫穎而出。美國企業高層指出，大量相似履歷湧入，甄選變得困難，「一切看起來都像 AI 生成」。雙方被演算法隔離，求職者等待錄取的時間比以往更長。日本樂敦製藥決定反其道而行，未來將取消書面審查，直接進行15分鐘真人面試，更真實地評估應徵者。

通膨攀升貨幣崩潰 伊朗內外交困

紐時、法新社及伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）等伊媒廿九日報導，有民眾走上德黑蘭與伊朗其他城市抗議通膨攀升和伊朗貨幣里亞爾崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。